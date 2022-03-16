Duda'dan Erdoğan'a teşekkür: Barış için uğraştığını biliyorum

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın konuşmasından önemli başlıklar:

- Ekonomik iş birliğimizin yanı sıra askeri iş birliğimizin devam etmesini istiyoruz.

- Geçen sene mayıs ayında savunma alanında iş birliği başlattık. Polonya ve Türk iş birliğinin kapasitesi çok güçlü. Biz bu boşluğun doldurulmasını destekliyoruz.

- İki ülke arasında kurulan dostluklar ve ticari ilişkiler devam ediyor. Bizde bunu çok takdir ediyoruz. Polonya yol ağlarına Türk şirketlerinin katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

- Konuşmamızın en önemli konusu Ukrayna'daki durum. Cumurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ettim çabaları için. Türkiye coğrafi ve siyasi olarak çok önemli, bölgede barışın sağlanmasında önemli rol oynuyor.

- 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez gördüğümüz bu acı görüntüleri durdurmamız lazım. Bunun için yaptığı katkıdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

- Bugün itibarıyla Polonya'ya 2 milyon kişi giriş yaptı değiliz. Eğer uluslararası yardımdan faydalanamazsak çok zor duruma düşebiliriz. Türkiye son yıllarda mülteci krizini en çok yaşayan ülke oldu. Dolayısıyla sizin tecrübelerinizi dinlemem benim için çok önemliydi.

- Uluslararası kurumlara tekrar sesleniyorum. Ukrayna'dan bize gelenlere kaliteli ve iyi koşulları sağlamak istiyoruz.