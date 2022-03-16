'Diyanet Akademisi' kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi

İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İş bırakma eylemi yapan sağlıkçılara ücret kesintisi cezası
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
İstanbul'da yeniden kar bekleniyor... THY'den sefer iptali
Bir ilde daha su ücretlerinde ikinci kez indirim yapıldı
Bir ilde daha su ücretlerinde ikinci kez indirim yapıldı
AYM, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını 22 Mart'ta görüşecek
AYM, HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasını 22 Mart'ta görüşecek
EPDK: Akaryakıt tavan fiyat uygulaması yeniden gündeme gelebilir
EPDK: Akaryakıt tavan fiyat uygulaması yeniden gündeme gelebilir
Memurlara yapılacak giyecek yardımına ilişkin genelge yayımlandı
Memurlara yapılacak giyecek yardımına ilişkin genelge yayımlandı
Konut fiyat artışı rekora doymuyor
Konut fiyat artışı rekora doymuyor
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu
TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin tam metni
TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin tam metni
EPGİS ile EPDK birbirine girdi: Fiyat değişimleri artık istasyonda öğreniliyor
EPGİS ile EPDK birbirine girdi: Fiyat değişimleri artık istasyonda öğreniliyor
Hastane çıkışı sağlıkçılardan uzman çavuşa 'alkışlı' protesto
Hastane çıkışı sağlıkçılardan uzman çavuşa 'alkışlı' protesto
Bakan Özer'den 'öğretmen ataması' açıklaması
Bakan Özer'den 'öğretmen ataması' açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddette 'iyi hal indirimi' açıklaması
Adalet Bakanı Bozdağ'dan kadına şiddette 'iyi hal indirimi' açıklaması
Enflasyon ne zaman düşüşe geçecek? Bakan Nebati açıkladı
Enflasyon ne zaman düşüşe geçecek? Bakan Nebati açıkladı
Tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı
Tarihi anıtta izinsiz kazı yapan 2'si asker 4 zanlı tutuklandı
Benzin ve motorine yeni indirim geliyor
Benzin ve motorine yeni indirim geliyor
İkinci el online oto pazarında fiyatlar değişmedi satışlar arttı
İkinci el online oto pazarında fiyatlar değişmedi satışlar arttı
Gram altının düşüşü sürüyor...908 TL'ye geriledi
Gram altının düşüşü sürüyor...908 TL'ye geriledi
Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık
Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık
Parmak iziyle mesai takibine AYM'den hak ihlali kararı
Parmak iziyle mesai takibine AYM'den hak ihlali kararı
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
2022 YKS'ye başvuruyu kaçıranlar için son fırsat
Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 savcıyı meslekten ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu 5 savcıyı meslekten ihraç etti
3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapılacak
3600 ek gösterge için ikinci toplantı bugün yapılacak
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Erdoğan'a Nobel Barış Ödülü gelir mi?
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
Savaş mağduriyetini YÖK telafi etti
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
'2023 seçimleri çok önemli, kırılma noktası olacak'
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Nebati: Kur korumalı modelin bütçeye yükü sınırlı
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Bakan Koca: 10 bin işçi alımında mülakat yok
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Petrol fiyatları 100 doların altına indi
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'operasyon yapılmıyor' iddialarına tepki
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

'Diyanet Akademisi' kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi

Diyanet Akademisi, aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek. Akademi, Diyanet İşleri Başkanlığının görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 19:15
Yazdır
'Diyanet Akademisi' kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi

Diyanet Akademisi kurulmasına ilişkin kanun teklifinin birinci bölümündeki 7 madde, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen bazı faaliyetler, bundan sonra yeni kurulacak Diyanet Akademisi bünyesinde yapılacak.

Diyanet Akademisi, dini yüksek ihtisas, dini ihtisas ve eğitim merkezlerinden oluşacak. Diyanet Akademisi doğrudan başkana bağlı olacak.

Başkanlığın Din Hizmetleri Sınıfına ait unvanlarla ihdas edilen pozisyonlarına atanacak aday din görevlilerinin mesleki eğitimi ile hizmet içi eğitim faaliyetlerini ve yurt dışından gelen mahallin din görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek Diyanet Akademisi, başkanlığın görev alanıyla ilgili araştırma, yayın, konferans, panel, seminer, sempozyum ve benzeri dini, ilmi, sosyal, kültürel etkinlikler, kurs ve sertifika programları düzenleyecek, başkan tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

Diyanet Akademisi; Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, lisans düzeyinde dini eğitim veren yükseköğretim kurumları ve müftülükler ile görevinin gerektirdiği diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği ve ortak çalışma yapabilecek, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilecek, araştırmalarda bulunabilecek, eğitim programları uygulayabilecek, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilecek.

- Eğitim görevlisi kadrolarına atanacaklar

Akademi'de ders vermek, araştırma ve uygulama faaliyetlerinde görev almak için 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olup dini yüksek ihtisas merkezinde eğitimini tamamlamış veya ilahiyat alanında doktora yapmış olanlar arasından, dini musiki, kıraat gibi özel yetenek gerektiren konularda ise 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olanlar arasından, başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar, Diyanet Akademisi'nde eğitim görevlisi kadrolarına atanabilecek.

Ayrıca Diyanet Akademisi'nde eğitim görevlisi kadrolarının yüzde 10'una kadar, dini yüksek öğrenim dışında lisans mezunu olup yüksek lisans çalışmasını tamamlayanlar arasından başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar, eğitim görevlisi kadrolarında görev alabilecek.

Diyanet Akademisi başkanının en az lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olması gerekecek.

- Personel alımı

Kanun ile Diyanet Akademisi Başkanlığında, sözleşmeli personel istihdam edilebilecek.

Devlet Memurları Kanunu'nda öngörülen genel şartların yanı sıra başkanlık mevzuatı ile belirlenen özel şartları taşıyanlardan, Kamu Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla atama yapılacak her bir pozisyonun üç katına kadar aday arasından başkanlık tarafından Akademi'ye giriş için yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre aday, din görevlisi olarak belirlenecek. Başkanlıkça belirlenen aday din görevlileri, Diyanet Akademisi'nde mesleki eğitime alınacak.

Akademi eğitim süresi, adayların eğitim durumu, atanacakları pozisyon ve Akademiye Giriş Sınavı'ndaki başarı durumu dikkate alınarak 6 ay ile 3 yıl arasında belirlenecek.

Sözleşmeli personel olarak atananlar, 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilen sözleşmeli personelin eşi, bu personele tabi olacak.

KAPAT [X]

Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde pozisyonlarıyla aynı unvanlı memur kadrolarına atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak, bunlar hakkında aday memur hükümleri uygulanmayacak.

Mesleki eğitim görerek ataması yapılanlar, mesleki eğitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlü olacak.

Sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler dışında mesleki eğitimini tamamlamadan eğitimden çekilenler ile başkanlıkça adaylığına son verilenler, kendileri için yapılmış bulunan bütün giderleri ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak geri ödemek zorunda olacak.

Ataması yapıldıktan sonra sağlık nedeniyle görevini yapmaya devam edemeyecekler dışında herhangi bir nedenle mecburi hizmet yükümlülüğü dolmadan görevinden çekilenler ile göreviyle ilişiği kesilenler, kendileri için yapılmış bütün giderleri, görev yapmadıkları süre ile orantılı olarak ve ödeme tarihindeki karşılığı esas alınarak ödeyecek.

Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görev yapan personelden başkanlıkça belirlenen esaslara göre uygun görülenler, Diyanet Akademisi'nde hizmet içi eğitim, kurs veya sertifika programlarına; başkanlık memur kadrolarında bulunan personelden, din hizmetleri sınıfına atanmak için gerekli öğrenim şartını taşıyan ve başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olanlar ise mesleki eğitime, özlük hakları korunarak katılabilecek.

- Görüşmelerden

Teklifin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Diyanet Akademisi eğitiminin işe yaramayacağını iddia ederek, "Çünkü kriteri adalet değil. Diyanet zaten şu anda Allah'ın dinini değil, iktidarın dinini anlatıyor." dedi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, cami, mescit, Kur'an kursları ve cemevlerinin başta aydınlatma olmak üzere, ısıtma ve soğutma giderlerinin merkezi bütçeden karşılanması gerektiğini kaydederek, "Diyanet İşleri Başkanlığı, din görevlilerini kitap satış memuru gibi kullanmaktan vazgeçmelidir. Personele verilen cübbe, sarık, giyim yardımı ödeneği güncellenmelidir. Diğer devlet kurumlarında uygulanan giyim yardımları gibi ihtiyaca cevap veren bir bedel verilmelidir." diye konuştu.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Alevi köylerinin yol ve altyapısının yapılmadığını iddia ederek, "Bu teklif ne yazık ki Hanefi mezhebine göre din görevlisi yetiştirmek için yapılıyor, Aleviler yine çaresiz kılıyor. Yalnızca Alevileri de değil, bu ülkede Hanefi mezhebine ait olmayan herkesi bu Diyanet dışlıyor. İşte, bu adaletsizliğe isyan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin teklif TBMM'ye sunuldu
TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin tam metni
TBMM'ye sunulan seçim kanunu teklifinin tam metni
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
Diyanet Akademisi kurulması teklifi Genel Kurul'da
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
MHP'den tüm kamu personelini kapsayan yeni kanun teklifi
TBMM, Diyanet Akademisi kurulması teklifini görüşecek
TBMM, Diyanet Akademisi kurulması teklifini görüşecek
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor
Yeni yargı paketi Meclis'e geliyor

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Tüm Brita ürünleri %30 indirimli

Tüm Brita ürünleri %30 indirimli

https://www.brita.com.tr/iyisuicin?utm_source=memurlar&utm_medium=slider&utm_campaign=brita_iyisuicin_mart
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!

YÖK, vakıf üniversitelerini maaş konusunda uyardı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin maaşlarının zamanında ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi konusunda karar aldı!
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?

Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?

Yükseköğretim kurumlarında görevli araştırma görevlilerinin kadro derecelerinin dördüncü dereceden altına inmesinin önündeki keyfi bürokratik engel kaldırılmalı!
KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2022/5 tercih kılavuzu yayımlandı

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alım için tercih işlemleri başladı
Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu

Hakim başmüfettişi şikayet etti, Danıştay son noktayı koydu

Danıştay 5. Dairesi, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapmakta iken hakkında şikayette bulunduğu Adalet Başmüfettişi için soruşturma izni verilmemesine ilişkin işlemi hukuka uygun bularak onadı.
Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Yargı kararına rağmen göreve iade edilmeyen emniyet personeli bekliyor

Emniyet Genel Müdürlüğünde çeşitli sebeplerden dolayı açılan soruşturma sonucu meslekten çıkarılan ancak mahkeme kararıyla iade alan personel göreve dönmeyi bekliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
Kara Tahta 1.Bölüm 3. Fragmanı

Kara Tahta 1.Bölüm 3. Fragmanı

Kara Tahta 1.Bölüm 3. Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenecek olan Kara Tahta dizisinin ilk bölümü yakında sizlerle.
Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak

Ankara Ticaret Odası 10 ticaret uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022.
Harvard'lı uzman beyin sağlığı için en faydalı besinleri açıkladı

Harvard'lı uzman beyin sağlığı için en faydalı besinleri açıkladı

Harvard Üniversitesi?nde beslenme psikiyatristi ve beyin uzmanı olarak görev yapan Dr. Uma Naidoo, beyin sağlığı için ne faydalı altı besini açıkladı. Çoğu kişinin bu besinleri yeterince yemediğini söyleyen Naidoo, iyi beslenme ile akıl sağlığı arasındaki bağa dikkat çekti.