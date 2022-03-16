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Dört ilde eğitime yarın da ara verildi

Giresun, Ordu, Trabzon ve Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 20:42
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Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent ve Güce ilçelerinde bir gün, Dereli ilçesinde ise iki gün süreyle eğitime ara verildi.

Merkez ilçenin yanı sıra Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz, Tirebolu, Yağlıdere ilçeleri ile Bulancak'taki Yalıköy Şehit Üsteğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu ile Erdoğan Emekli Başkomiser Galip Güngör hariç tüm köy okullarında da eğitime bir gün ara verildi. Bu ilçelerde ayrıca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU

Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Korgan ve Mesudiye ilçelerindeki okulların, 17 Mart perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağına işaret edilen açıklamada, "İlimiz genelindeki tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında 17 Mart 2022 Perşembe günü eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TRABZON

Trabzon'da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde yarın tüm kademelerdeki eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı ifade edilen açıklamada Akçaabat, Arsin, Araklı, Çarşıbaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildiği kaydedildi.

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