TBMM Genel Kurulu'nda 'dinsiz' polemiği

TBMM Genel Kurulu'nda Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara milletvekili Emrullah İşler konuşması sırasında 'Peki, 1930-1940 yılları arasındaysa Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Kur'an kursları açılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki bu dine karşı olan damar o zaman' ifadelerini kullanması üzerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP milletvekilleri İşler'e tepki gösterdi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Haydar Akar oturuma ara verdi. Verilen arada AK Parti Bursa milletvekili Zafer Işık ile CHP Hatay milletvekili arasında tartışma yaşandı.

Oturum tekrardan açıldığında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İşler'in CHP'yi dinsiz olarak tanımlamasının mümkün olmadığını söyleyerek, "Tarihi bir gerçeği anlatırken farklı mecralara giden bir durum söz konusu olmuştur. Biz Grup Başkan Vekilleri, daha önce toplantımızda ifade ettiğimiz gibi, hiç kimsenin kimseye inancı konusunda herhangi bir şekilde görüş beyan edemeyeceğini, herkesin inancını veya inanmadığını ifade etmekte hür olduğunu çünkü demokrasinin de zaten böyle bir çerçeve içerisinde yürümesi gerektiği kanaatimizi ifade etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İşler, TBMM Başkanvekili Akar'dan iki dakika konuşma süresini vermesi istedi. Fakat Akar, İşler'e süresini vermedi, oturuma tekrardan ara verdi.