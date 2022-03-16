Gökyüzünün rengi mest etti, gören telefona sarıldı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde güneşin doğuşu muhteşem manzaralar oluşturdu. Manzarayı görenler telefona sarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Mart 2022 21:44
Sabah saatleri itibariyle Muratlı'nın farklı bölgelerinde muhteşem manzaralar oluştu. Sabahın ilk ışıklarında gökyüzünün büründüğü renkler görenleri mest etti. Kırmızı, turuncu ve ardından sarı ağırlıklı renkleri gören vatandaşlar, o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı. Gökyüzü kısa sürede kızıla boyandı. Muratlı sakinleri güne görsel şölen ile başlarken, kartpostallık manzara hayran bıraktı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız