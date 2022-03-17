Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti

Neden bulaşık makinesinin içine limon koymalıyız?

Mutfakta çok kullanılan bulaşık makineleri zamandan tasarruf etmenizi sağlayan en kullanışlı elektronik ürünlerden biridir. Bulaşıkların temiz çıkmasını sağlamak için son zamanlarda makinenin içine birçok ev hanımı limon koyuyor. İnternette de etkisinin olup olmadığı merak edilen limon, bulaşık makinesine koyulur mu? Neden bulaşık makinesinin içi