1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor: Büyümeye giden yollar

Türkiye'nin son 20 yılda ekonomide yaklaşık 4 kat büyümesinde ulaşım projeleri önemli bir etken oldu. Mega projelerinin bir yenisi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle yapılacak. Köprü ile iki kıta bir kez daha birbirine bağlanacak.

HAVALI PROJELER

Son 20 yılda ulaşım ve haberleşmede toplam 169,2 milyar dolarlık yatırım devreye alındı. Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreden 27 bin kilometreye çıkarken; 14 bin 516 kilometre yüksek standartlı yol, 2 bin 418 kilometre otoyol hizmete sunuldu. Özellikle kış aylarında geçit vermeyen dağlar da tünellerle aşıldı.

Avrasya, Ovit, Bolu, Orhangazi/Samanlı, ve Pirinkayalar önemli tünel projeleri oldu. 589 km'ye ulaşılan toplam tünel uzunluğu ise 2023'e kadar 470 yeni tünel ile 700 km'ye çıkacak. Hava ulaşımında da büyük bir atak yapıldı. 39 olan havalimanı sayısı 56'ya ulaşırken, bu sayı yapımı devam eden yeni havalimanları ile 2022'de 61'e çıkacak.

TİCARETTE YENİ LOJİSTİK ÜS

Demir yollarında da önemli bir mesafe kaydedildi. Yüksek hızlı tren, hızlı tren ve konvansiyonel hatlardaki yeni yatırımlarla ise demiryolu uzunluğu 16 bin 675 kilometreye kadar yükseldi. 12 bin 800 kilometrelik demiryolu ağının tamamı sıfırdan yenilendi. Bakü- Tiflis - Kars Demiryolu Projesi ile raylı sistem dış ticaretteki yerini aldı. Ticarette lojistikteki önemli yollardan olan deniz ulaşımında ise birçok liman modernize edildi. Türkiye'nin 150 yıllık rüyası olan 25 milyon ton kapasiteli Filyos Limanı 2021 yılında hizmete sunuldu. Limanlarımız demiryolu hatları ile entegre hale getirildi. Ulaşım projelerinin Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına etkisini Yeni Şafak'a değerlendiren Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, "Türkiye 4 saatlik bir uçuşla 67 ülkeye ulaşılabilen jeopolitik bir konumda. Ulaşım projeleri sunduğu lojistik imkanlarla yatırımcıların Türkiye'ye yönelmesini sağladı" dedi.

ULAŞILIRLIK YATIRIMCIYI CEZBEDİYOR

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafi konum gereği, 1,6 milyar insana, 38 trilyon dolar GSYH'ye ve 7 trilyon dolarlık bir ticaret hacmine hitap ettiğine dikkat çeken Mustafa Ilıcalı şunları kaydetti: "Uluslararası yatırımcılar da ülkemizin bu potansiyelini göz ardı edemiyor. Türkiye erişilirlik sayesinde artık yatırım yapılabilir bir seviyeye geldi. Bakü- Kars- Tiflis Demiryolu ve Marmaray'la Türkiye Çin ile Avrupa arasındaki ticaret lojistiğinde kuzey ve güney koridora göre zaman maliyet açısından avantajlı hale geldi. Türkiye'de yakıttan, zamandan ve çevreden yıllık 14 milyar dolar tasarruf ediliyor. Bu projelerin yılık istihdama katkısı ortalama 703 bine ulaştı."

İki kıta 6 yerden bağlandı

'Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü görevi gören Türkiye, son 20 yılda yapılan projelerle birlikte iki kıtayı 6 ayrı noktadan birbirine bağlar hale geldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün yanı sıra inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Türkiye iki kıtayı 6. kez birbirine bağlarken, Asya ve Avrupa arasında alternatifsiz bir geçiş güzergahı oldu.'

Yusuf Özdemir