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200 binden fazla kişiye istihdam

"1 Milyon İstihdam" projesi kapsamında bugüne kadar 866 binden fazla kişi başvuru yaparken bunlardan 815 binden fazlası eğitim aldı, 204 bin kişi de istihdam edildi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 17 Mart 2022 07:31
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200 binden fazla kişiye istihdam

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın siber boyutu, bilgi teknolojileri ve güvenliği konusunda yapılan çalışmaların önemini bir defa daha gösterirken, Türkiye'nin bu alanda gücünü artıracak adımları sürüyor. Bu çerçevede, bilgi teknolojilerinde uzman kişiler yetiştirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan '1 Milyon İstihdam' projesi devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Cebrail Taşkın pandemi ile birlikte bütün dünyada yazılımcıya olun ihtiyacın ciddi oranda arttığını belirterek "Kodlama tarafında tüm dünya tıkandı. Bu alanda yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyoruz. Sektör temsilcileriyle oturduk, konuştuk ve sektörün ihtiyacına göre plan yaptık. Beş ana alanda 26 kariyer uzmanlığı belirledik. Bu beş ana alan; yazılım geliştirme, veri yönetimi, altyapı yönetimi, siber güvenlik ve bilgi teknolojileri yönetişimi. Uzmanlıklarda örnek olarak oyun geliştiriciliği, iş zekası uzmanlığı, yazılım geliştiriciliği, yazılım test uzmanlığı, iş analistliği var. Projede 180 farklı eğitim veriliyor. On yıllık ihtiyaçlara altyapı inşa ediyor ve çalışıyoruz" diye konuştu.

866 BİN BAŞVURU GELDİ

Taşkın, "1 Milyon İstihdam" projesine şu ana kadar 866 binden fazla kişinin kaydolduğunu, bunlardan 815 binden fazlasının da eğitim aldığını ifade ederek şu bilgileri verdi: Projenin yürütüldüğü portalda işverenlerin irtibata geçmesi için 359 bin 11 kişi öz geçmiş doldurdu. Sisteme dahil olan işveren sayısı ise 100. Yaptığımız yazılımla işverenler, eğitim alanların öz geçmişlerini inceleme imkanı elde etti. Eğitim alanların yetkinlik düzeyini belirlemek üzere Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaştık. Bu kişiler, 81 ildeki online sınav merkezlerinde sınava girecek ve yetkinlik seviyeleri belirlenecek. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) da eğitim alanlara sertifika verecek. 866 bin başvuru ile SGK kayıtlarını eşleştirdik. Bunlardan 557 bininin SGK'da kaydı var. SGK'da kayıt olanlardan 204 bin kişinin de bizim portalımızdan eğitim almaya başladıktan sonra işe başladığını tespit ettik. Eğer Türkiye, gelişecekse ve kalkınacaksa bilişim ve teknolojiyle kalkınacak. Bugün Türkiye'nin ihracatının ürünlerdeki kilogram fiyatı 1,26 dolar civarında. 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmek için yüksek teknolojiye ihtiyacımız var. İhracattaki kilogram fiyatını 1,26 dolardan 3 dolara çıkarabilirsek 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabiliriz ve bu ancak teknolojiyle mümkün

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ

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