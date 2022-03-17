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Bakan Yanık, New York'taki 'kadın paneli'nde konuştu

Bakan Yanık: Ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi, kadınlarla erkeklerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit olarak katılımları ile mümkündür

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 07:37
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Bakan Yanık, New York'taki 'kadın paneli'nde konuştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 66. oturumu kapsamında bulunduğu New York'ta katıldığı panelde, ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanmasının "kadınların tam ve eşit katılımı" ile mümkün olduğunu söyledi.

New York Türkevi'nde, NEYAD ve Give Them a Hand Foundation'ın "Kadın ve Kızların Güçlendirilmesi" başlığıyla düzenlediği panelde konuşan Bakan Yanık, "Ekonomik büyümede sürekliliğin sağlanması, sosyal kalkınma ve sosyal adaletin tam olarak gerçekleşmesi, kadınlarla erkeklerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam ve eşit olarak katılımları ile mümkündür." dedi.

"İstihdama katılım, kadının güçlenmesinin en önemli aracıdır." diyen Yanık, bu bağlamda kadınların ekonomik hayatta gerek çalışan gerek yönetici ve gerekse işveren statüsünde yer almalarının, ülkenin ekonomik refahı ve kalkınmasına sunacağı katkıların önemine işaret etti.

Kadınların dünya nüfusunun yarısını oluşturmasına karşın toplumsal yaşamda erkeklerle aynı oranda temsil edilmediğini belirten Derya Yanık, Türkiye'de hükümetin temel politikaları kapsamında yürütülen projeler sonucu, kadınların işgücüne katılımında ve istihdamında artış gerçekleştiğini, bu durumun istatistiklere de yansıdığını belirtti.

Yanık, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2005 yılında yüzde 20,7 olan kadın istihdamı oranının 8,3 puanlık artışla geçen yılın aralık ayı itibarıyla yüzde 29'a, kadınların işgücüne katılma oranın ise aynı dönemde 10,3 puanlık artışla yüzde 33,6'ya yükseldiğini aktardı.

- "Kadınlarımızın zihinlerinde saklı tuttuğu cevherleri ortaya çıkarmalıyız"

Kadın panelinin BM bünyesinde çalışmalar yapan Give Them a Hand Foundation ile ana yüklenicisi NEYAD'ın başkanı Nilgün Diptaş da "Kadın ve kızlarımızın toplum içinde güçlendirilmesine giden tek yolun eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz. Kadınlarımızın zihinlerinde saklı tuttuğu cevherleri bir bir ortaya çıkarmalıyız." diye konuştu.

Diptaş, bu vizyonla NEYAD olarak 2015'ten bu yana kız çocuklarının eğitim sorunlarını gidermek için çaba sarf ettiklerini anlattı.

NEYAD Başkanı Diptaş ayrıca, Ukrayna'da yaşanan savaşı da örnek vererek çatışmaların, sosyal adaletsizliklerin şiddet kültürü ve iklim değişikliği gibi yeryüzünü saran sorunların en çok kadınları etkilediğine işaret etti.

Panelde ayrıca, Give Them a Hand Foundation kurucusu Gordon Tapper, Peru asıllı Amerikalı sanatçı Grimaneso Amaros, Waterfall Mansion Gallery kurucusu Kate Shin, Columbia Üniversitesi Pskiloloji Profesörü Judi Kuriansky ve MUSİAD USA yönetiminden Mine Anlar, Afrika başta olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerindeki kadınların sorunlarına dikkati çeken konuşmalar ve sunumlar yaptı.

Kadın panelistler, kendi hayat hikayeleri çerçevesinde onlara sunulacak imkanlar için başarılı kadınların birlikte çalışma kültürünü geliştirmelerinin önemini gündeme getirdi.

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