BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Mart 2022 08:24
BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI
1. GENEL BİLGİLER
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır.
BTK ilanı detayları için tıklayınızMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız