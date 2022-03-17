Eşini 12 yerinden bıçaklamıştı, özrü kabahatinden büyük

Kocaeli İzmit'te geçen yıl 17 Ekim günü Suat Çetin (58) boşanma aşamasında olduğu Aynur Çetin'in (52) Sekapark içinde bulunan bir kafenin mutfağında çalıştığı yere geldi. Suat Çetin, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Aynur Çetin'i defalarca bıçakladı. Diğer çalışanlarının araya girmesiyle Çetin, etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen Suat Çetin, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Aynur Çetin ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

EN SON YERDE GÖRDÜM

Suat Çetin hakkında, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlaması ile Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması önceki gün görüldü. Suat Çetin mahkemedeki savunmasında eşiyle kendisini aldattığı için arasının bozulduğunu söyledi. İfadesinde "Eşimin yanına gittiğimde, 'Sen ne yüzle buraya gelirsin?' dedi. Bana tükürüyormuş gibi yaptı. Kendisi tezgahta oturuyordu. Yanına gidip birkaç tane eline ve ayağına bıçakla vurdum. Oradaki şahıslar araya girdiler. Tencere, oklavalarla bana vurdular. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben en son eşimi yerde gördüğümü hatırlıyorum. Eşimle göz göze geldik ve ben durdum. Eşimi öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum" dedi. Aldatma olayını doğrulayan Aynur Çetin "Olay günü yerine geldi. Aramızda hiçbir tartışma olmadı. Direkt içeriye girdi ve beni bıçakladı. Ben 34 senedir sanıktan şiddet görmekteyim. 'Boşanalım' dedim, kabul etmedi" diye konuştu. Mahkeme heyeti, adli tıp kurumu tarafından Aynur Çetin'in sağlık durumunun kesinleşmesi için olayın üzerinden 18 ay geçmesi gerektiği yönündeki raporu okudu. Mahkeme, belirtilen sürenin geçmesi amacıyla Suat Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.