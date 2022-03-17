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'Bürokrasiyi alaşağı ederiz, mevzuatı da değiştiririz, Cumhurbaşkanı arkamızda!'

HAZİNEve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Fransa'nın Cannes kentindeki uluslararası yatırım toplantısında yaptığı açıklamalar tartışma çıkardı. Yabancı yatırımcıya, "Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır" çağrısı yapan Bakan Nebati, Bir problem mi yaşadınız. Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 09:01
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) 2022'yi ziyaret etti. Fuardaki, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Uluslararası Yatırımcı Toplantısı'ndan konuşan Bakan Nebati, Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu.

Bir problem mi yaşarınız, bürokrasiyi alaşağı ederiz...

Bakan Nebati yabancı yatırımcılara mevzuatı değiştirme garantisi vererek, "Bir problem mi yaşadınız. Rahat olun. Bize hemen ulaşırsınız. Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun. Mevzuatı da değiştiririz." dedi.

Yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altında...

Türkiye'nin 2021'i 'dengeli ve güçlü' büyümeyle kapattığını söyleyen Nebati "Serbest piyasa, kambiyo rejimi yani can, mal, ırz ve inanç güvenliğini veren bir ülke. Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Paranızı kazanırsınız, verginizi ödersiniz, dilediğiniz gibi yaşarsınız." dedi.

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