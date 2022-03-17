DEVA, Millet İttifakı ile seçime girmeye sıcak bakmıyor

Seçim kanunu teklifinin küçük partilerin aleyhine olduğu seçimlerde büyük partilere yük olacağı yorumları yapılırken, düzenlemeyle birlikte gözler bu partilere çevrildi.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, altılı masanın kurmaylarının iki gün önce Ankara'da düzenlediği toplantıya ilişkin kulisleri ve Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu ile yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı:

"Altı muhalefet partisinin kurmayları iki gün önce Ankara'da tekrar toplandı. Masadaki üç isim yeniydi. İYİ Parti'den Bahadır Erdem'in yerine Şenol Sunat, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün'ün yerine Nedim Yamalı, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp'in yerine Serhan Yücel oturdu. Bu değişim, "Yol haritası için artık partilerin hukukçu kurmaylarından ziyade, siyasi işlerden sorumlu yöneticilerinin görevlendirilmesi tercih edilmiş" diye yorumlandı.

Muhalefet için sürpriz oldu

Haliyle, masada AKP ile MHP'nin Seçim Yasası değişikliği vardı. "Bundan sonra ne yapacağız" sorusu tartışıldı. Ve işte o kritik toplantıya dair bazı notlar...

- Yasa teklifindeki tek beklenmeyen nokta, partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasındaki değişiklikti. Açıkçası bu düzenleme muhalefet için sürpriz oldu.

Millet İttifakı'na katılım konusunda DEVA net değil

- DEVA Partisi'nin "İttifak içinde de olabiliriz ama acele etmenin bir anlamı yok artık" düşüncesinde olduğu öğrenildi. Yani Millet İttifakı'na katılım konusunda DEVA net değil. Ancak "Cumhurbaşkanlığı konusunda fikir birliği içindeyiz, yine tek aday çıkarırız" şeklindeki çizgilerinde bir değişiklik yok.

Asıl karar 27 Mart'ta verilecek

- Yeni düzenlemenin altı partinin tüm bileşenlerini CHP ile İYİ Parti listelerinden seçime girmeye zorladığı konuşuldu. Ancak yine DEVA'nın bu olasılığa sıcak bakmadığı hissedildi. Bu duyumumu toplantıya katılan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'na da sordum. Yeneroğlu, kulis bilgisini doğrularcasına şöyle dedi: "Partimizin ilgili kurullarında bu konu henüz görüşülmedi. Ancak benim şahsi görüşüm, DEVA'nın kendi kimliğiyle ve kendi logosuyla seçime katılmasıdır."

- Asıl karar 27 Mart'ta verilecek. O tarihte Ali Babacan'ın davetiyle liderlerin üçüncü buluşması gerçekleşecek. Altı parti genel başkanının o gün tek gündem konusu bu yeni yasa teklifi olacak."