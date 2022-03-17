THY, İstanbul Havalimanı'nda 57 seferi iptal etti

'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"