Yurt içi piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Fed, dün 3 yılı aşkın sürenin ardından politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Banka, enflasyona karşı "agresif" bir plan da ortaya koyarken, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek 6 toplantı için 25'er baz puanlık artırımına işaret etti.

Bu yıla ilişkin enflasyon tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,3'e yükselten banka, ihtiyaç duyulması halinde faiz artırımlarının hızının ayarlanacağı mesajını da verdi.

Kararların ardından değerlendirmelerde bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, gelişen koşullara bakacaklarını ve faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmeleri gerekirse bunu yapacaklarını söyledi. Powell, ekonominin çok güçlü ve daha sıkı para politikasıyla başa çıkmak için iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, Fed'in yaklaşık 9 trilyon dolarlık bilançosunun küçültülmesine mayıs ayında başlanabileceğinin sinyalini verdi. Powell ayrıca, hala enflasyonun yılın ikinci yarısında aşağı gelmesini beklediklerini de belirterek, "Kısa vadede enflasyondaki düşüşün bir kısmı tedarik zincirlerindeki iyileşmeden gelecek. Bilanço azaltımı da enflasyondaki düşüşe katkı sağlayacak." dedi.

Analistler, Fed'in ortaya koyduğu faiz patikasının, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi beklentilere göre önemli ölçüde yumuşadığını, ancak savaş ortamında ekonomilere ilişkin artan belirsizlikler düşünüldüğünde her toplantıda faiz artırımı sinyalinin "şahin" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Buna karşın Fed'in enflasyon konusunda hala iyimser bir tutum içinde olduğunu aktaran analistler, fiyatlamaların bankanın gelecek toplantılarda en az bir kez 50 baz puanlık faiz artırımına gidilebileceğini gösterdiğini kaydetti.

Fed'in toplantısının ardından dün tahvil piyasalarından çıkışın hızlandığı görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,25 ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesi sonrası yüzde 2,14 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise düşüşünü 4'üncü güne taşıyarak 98,4 seviyelerine geriledi. New York borsasında ise dün alıcılı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 1,55, S&P 500 endeksi yüzde 2,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 3,77 artışla günü tamamladı. ABD endeks vadeli kontratlarında yeni günün karışık seyirle başladığı görülüyor.

Avrupa tarafında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. BoE'nin bugünkü toplantıda faizleri 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükselteceği ve böylece salgın öncesi oranlara geri döneceği öngörülüyor.

Avro Bölgesi'nde şubat ayına ilişkin açıklanacak enflasyon rakamlarının da yakından takip edileceği Avrupa piyasalarında, dünkü fiyatlamaların düşen petrol fiyatlarının etkisiyle pozitif tarafta yer alması dikkati çekti. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,76, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,62 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,68 değer kazandı. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1'lik düşüşle 1,10 seviyelerinde dengelenirken, endeks vadeli kontratlarda bugünün karışık başladığı görülüyor.

Asya tarafında, Çin'de teknoloji hisseleri üzerindeki regülasyonların tamamlanacağına yönelik beklentiler pay piyasalarını desteklerken, özellikle Hong Kong borsasında işlem gören Çinli teknoloji şirketleri hisselerindeki hızlı artış devam ediyor. Öte yandan Çin'de emlak sektöründe devam eden borç çevirme problemleri karşısında Şanghay'da bankaların hem mortgage kredilerine yönelik faiz oranını düşürdüğü hem de onay sürecini kısalttığı haberleri de piyasaları destekledi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 6 değer kazandı.

Emtia tarafında dün Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol talebinde düşüş olsa da bunun Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı arz kısıntılarını karşılamaya yetmeyeceği açıklamaları ile Brent petrolün varil fiyatı 95-102 dolar bandında dalgalanırken, bugün yüzde 1,6'lık artışla 98,2 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içinde, Borsa İstanbul'da dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 artışla 2.088,80 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,4 düşüşle 14,6265'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,6850'den işlem görüyor.

Analistler, Fed'in kararlarının ardından yeni günde piyasalarda yön arayışının öne çıktığını ve karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısının yanı sıra BoE'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıktığını işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14 düzeyinde sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.30 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

13.00 Avro Bölgesi, şubat ayı TÜFE

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı

15.30 ABD, şubat ayı konut başlangıçları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, mart ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

16.15 ABD, şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı