Konya Şeker'den şeker pancarı taban fiyatına yüzde 25 zam

Konya Şeker, daha önce 2022-2023 Şeker Pancarı Üretim Dönemi için belirlenen 16 polar için 800 TL olan avans fiyatını günün şartlarına göre güncellediğini duyurdu.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, şirket, daha önce açıkladığı şeker pancarı avans fiyatında artışa gitti.

Açıklamada, "2022-2023 Şeker Pancarı Üretim Kampanya Dönemi için şeker pancarı taban fiyatı 1.000 TL ve artı 50 TL de kota tamamlama primi olarak belirlenmiştir. Ancak kesin fiyat hasat zamanı açıklanacaktır. Ayrıca primlere ek olarak küspenin de yine üretici ortaklarımıza ücretsiz olarak dağıtımı devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, attıkları bu adımla üretici ortaklarını değişen piyasa koşullarına göre desteklediklerini bildirdi.

Erkoyuncu, şunları kaydetti:

"Kararlılıkla biz üretime devam ediyoruz, üretici ortaklarımızın da üretime devam etmesini sağlıyoruz. Bütün planlamalarımızı yaptık, daha öncede açıkladığımız gibi devletimizin ilgili kurumları ile eş güdümlü olarak, şeker pancarında üretici ortaklarımızın üretimi sürdürmesini sağlayacak şekilde taban fiyatını güncelledik. Verdiğimiz şeker pancarı taban fiyatı bütün çiftçilerimize hayırlı olsun. Hepsine bereketli bir üretim sezonu diliyorum."