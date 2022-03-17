Gaziantep'te FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 10:58
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsak T. ile avukatı katıldı.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt evinde kaldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık İsak T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız