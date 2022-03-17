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2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu

Geçen ay ikinci el on-line araç pazarında en çok tercih edilen marka 15 bin 416 satışla Volkswagen olurken, Renault 14 bin 847 adetle ikinci ve Fiat da 13 bin 866 adetle üçüncü sırada yer aldı- En çok tercih edilen binek otomobil modelleri sırasıyla Clio, Egea ve Passat, hafif ticari modelleri ise Doblo, Fiorino ve Ford Transit/Tourneo Courier oldu

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 12:34
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2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu

- Türkiye ikinci el on-line araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen markalar sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olmaya devam ederken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo tercih edildi.

AA muhabirinin Indicata'nın ikinci el on-line pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında 114 bin 698 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) satış gerçekleşti. Ocak ayına kıyasla satışlarda yüzde 27 artış gerçekleşirken, geçen senenin şubat ayına kıyasla satışlarda yüzde 7 ve son 3 yılın ortalamasına bakıldığında ise yüzde 16 düşüş belirlendi.

Bu yılın şubat ayında ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 80, hafif ticari araçların payı yüzde 20 olarak belirlendi.

- En çok satılan 10 marka

Geçen ay 2. el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 15 bin 416 satışla Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, 14 bin 847 adetle Renault ve 13 bin 866 adetle Fiat izledi.

Satış sıralamasında 10 bin 788 satışla Ford, 6 bin 78 ile Opel, 5 bin 818 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 700 adetle BMW, 5 bin 551 satışla Peugeot, 5 bin 359 adetle Hyundai ve 4 bin 276 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.

Geçen ay 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 77'sini ilk 10 marka gerçekleştirdi.

- Binekte Clio ilk sırayı korudu

Şubat ayında 2. el online binek araç pazarında toplam 92 bin 132 satış gerçekleşti.

Renault Clio 4 bin 637 adetle şubat ayında da en çok satılan model oldu. Bunu 4 bin 413 adetle Fiat Egea, 4 bin 368 adetle VW Passat, 3 bin 860 adetle Renault Megane, 2 bin 903 adetle Toyota Corolla, 2 bin 862 adetle Ford Focus, 2 bin 607 adetle Opel Astra, 2 bin 221 adetle Honda Civic, 2 bin 182 adetle VW Polo ve 2 bin 90 adetle de Renault Symbol takip etti.

Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yaklaşık yüzde 34,9'unu oluşturdu.

- En yavaş Mercedes-Benz satıldı

Şubatta Türkiye pazarı satış hızı ortalama 61 gün olurken, en hızlı satılan marka 48 günle Fiat oldu.

En yavaş satılan ise 74 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

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- Hafif ticaride Doblo ilk sırada

Geçen ay ikinci el online hafif ticari araç pazarında 22 bin 566 adetlik satış gerçekleşti. Fiat Doblo, 3 bin 177 adetle şubat ayının en çok satılan modeli olurken, Fiat Fiorino 2 bin 603 satışla ikinci ve Ford Transit/ Tourneo Courier de 2 bin 485 satışla üçüncü sırada konumlandı.

Bu modelleri, 1.518 satışla Ford Transit/Tourneo Connect, 1.459 satışla VW Caddy, 1.424 adetle VW Transporter, 1.104 adetle Ford Transit, 1.038 adetle Renault Kangoo, 676 adetle Peugeot Partner ve 541 adetle de Citroen Berlingo izledi.

Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 72'sini oluşturdu.

- Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datası analiz ediliyor

Makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanıyor. Bunlar arasında "Sahibinden, Arabam, Letgo, VavaCars gibi listeleme sitelerinin yanı sıra, OEM'lerin kurumsal 2.el web siteleri, Leaseplan, Intercity ve Otokoç" gibi yüksek adetli satışların gerçekleştiği kurum ve platformlar yer alıyor.

Rakamlar içerisinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

Online platformda ikinci el ticareti yapan kurumlar, iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını geri çekiyor. Birincisi, değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyor. Söz konusu ilanların yeniden ne zaman yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.

İkinci olarak, ticaret yapan kurum, aracını sattığı için ilandan çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci grup araç ilanları, yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar, satış olarak kabul ediliyor.

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