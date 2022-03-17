10 bin şüphelinin para karşı bilgilerini sızdıran zabıt katibinin 32 hapsi istinaftan geçti

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, 29 Eylül 2021'de karara bağlanan dosyanın kanun yolu incelemesi, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesince tamamlandı.

Kararda, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin ise yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

İlk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunu esastan reddeden ceza dairesi, sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Temyiz incelemesi için dosya, Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.

- İddianame

İddianameye göre, Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkilileri, 1 Temmuz 2016 ile 15 Ocak 2019 arasında Malatya Doğanşehir Adliyesi'nde yakalama ve soruşturmalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığını fark etti.

İlçe adliyesinin iş yoğunluğu dikkate alındığında sorgulama işlemlerini olağan dışı bulan yetkililerin araştırması sonucu, yakalama bürosu yetkisiyle 8 bin 918, ilamat ve infaz bürosu yetkisiyle 5 bin 781 olmak üzere 14 bin 699 sorgulama yapıldığı tespit edildi.

Bu işlemin 9 bin 830 farklı kimlik numarasıyla yapıldığını ortaya çıkaran yetkililer, sorgulanan şüphelilerden 5 bin 738'inin FETÖ, 28'inin PKK, 2'sinin DHKP-C, 4'ünün ise terör örgütü MKP bağlantılı kişiler olduğunu belirledi.

UYAP üzerinden usulsüz blok sorgulamanın yapıldığı bilgisayarın, Doğanşehir Adliyesi katiplerinden Nazif Gürkan Şen'e ait olduğu anlaşıldı.

Banka hesap hareketleri mercek altına alınan Şen'in 2014 ile 2017 arasında 10 bin 815 lira olan bakiyesinin, 2017-2018 döneminde 548 bin 665 liraya çıktığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, rüşvet karşılığında sorgulama yapan Nazif Gürkan Şen ile ona usulsüz sorgulama yaptırdığı iddiasıyla Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, kardeşleri Yaşar ve Musa Şeker ile avukatlar Hilal Kamacı, Betül Fırat ve Hasan Hüseyin Zedef tutuklandı.

- Hüküm

Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonunda örgüt elebaşı Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl, "zincirleme şekilde rüşvet vermek"ten 17 yıl 6 ay, "gizliliği ihlal"den 2 yıl 6 ay ve "suçluyu kayırma" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu suçlardan Şeker'e toplam 35 yıl hapis cezası verildi.

Aynı suçlardan Musa Şeker 28 yıl 9 ay, eski icra dairesi katibi Yaşar Şeker 29 yıl 4 ay 15 gün, avukat Hilal Kamacı da 34 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Rüşvet karşılığında örgüt avukatlarına bilgi veren katip Nazif Gürkan Şen ise aynı suçlardan 32 yıl 1 ay, başka bir mahkemede FETÖ üyeliğinden yargılaması süren avukat Betül Fırat da "gizliliği ihlalden" 2 yıl 6 ay, "suçluyu kayırmadan" 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef bütün suçlamalardan beraat etti.

- Şeker kardeşlere ikinci kez ceza

FETÖ elebaşı Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker, 3 Haziran'da Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, kardeşi Yaşar Şeker de 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti.

Sanıklar hakkında FETÖ soruşturması devam ederken örgütsel eylemlerini sürdürdükleri ve ilk iddianameyle hukuki irtibatın kesildiği gerekçesiyle ikinci kez iddianame hazırlanmıştı.