İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, dolandırıcılık suçuna karıştığı tespit edilen 107 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 12:20
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılıktan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim suçları yöntemleriyle vatandaşları zarara uğrattığı, sürekli adres değiştirerek izlerini kaybettirmeyi amaçladığı belirlenen zanlılara yönelik operasyon başlatıldı.
İl genelinde belirlenen çok sayıda adrese, 16-17 Mart'ta baskın düzenleyen polis, 107 şüpheliyi gözaltına aldı.
Yakalananlardan 40'ı hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin sorgularının ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
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