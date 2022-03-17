Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 33 yerleşim birimine ulaşılamıyor
Elazığ, Bingöl ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 12:43
Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışından dolayı ilçelerden Baskil'de 1, Palu'da 1, Karakoçan'da 2, Sivrice'de 4 köyle ulaşım sağlanamıyor.
- Bingöl
Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 2, ilçelerden Adaklı'da 4, Genç'te 2, Karlıova'da 12 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin karla mücadele çalışması devam ediyor.
- Şırnak
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5 günden bu yana etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreye ulaştığı ilçeye bağlı 2 köyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız