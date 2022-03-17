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Kosova Meclisi eşcinsellerin medeni birlikteliklerini öngören tasarıyı onaylamadı

Kosova Meclisinde milletvekilleri, eşcinsel kişilerin medeni birlikteliklerine olanak sağlanmasını öngören Medeni Kanun tasarısına onay vermedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 12:47
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Kosova Meclisi eşcinsellerin medeni birlikteliklerini öngören tasarıyı onaylamadı

Kosova'nın 120 koltuklu meclisinde dün akşam yapılan oylamada 77 milletvekili hazır bulundu ancak sadece 61'i oy kullandı. Oylamada 28 evet, 29 hayır ve 4 çekimser oy kullanıldı.

Kosova Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, Medeni Kanun'un 1138. maddesine işaret ederek bu kapsamda eşcinsellerin medeni birlikteliklerinin kayda geçirilmesine olanak sağlandığını ancak "Medeni Kanun'un şartları ve usulleri düzenlemediğini, sadece bunun ayrı bir kanunla düzenlenebileceğini olumlu bir şekilde ifade ettiğini" belirtti.

İktidardaki Kendin Karar Al Hareketi Milletvekili Labinote Demi-Murtezi, tasarıya tepki göstererek eşcinsellerin birlikteliklerine karşı olduğunu söyledi.

Kamu ahlakının korunması gerektiğine olan inancını dile getiren Demi-Murtezi, "Her devlet, o devletteki toplumsal ahlak ölçüsünün ne olduğunu kendisi ifade eder. Ülkemizdeki toplumsal ahlak standardı, yalnızca karşı cinsiyetler arasındaki evliliklerin kabul edilir olduğunu söyler. Bunun dışındaki herhangi bir ilişki, ahlaki yozlaşma olarak kabul edilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Meclis Başkanı Glauk Konyufca ise Demi-Murtezi'nin konuşmasına tepki göstererek kendisinden bu şekilde bir söylem kullanmamasını istedi.

Bu gibi ifadelerin adil olmadığına işaret eden Konyufca, "Kosova vatandaşlarının tümü, ayrımcılık ve önyargıya karşı korunmalıdır. Söylemlerimizde farklı cinsel yönelimlere sahip olan kişiler hakkında 'ahlaki yozlaşma', 'hastalık' gibi terimlerin kullanılması kanaatimce adil değildir ve bu söyleme karşıyım." dedi.

Muhalefetteki Kosova'nın Geleceği için İttifak Partisi Parlarmento Grup Başkanı Besnik Tahiri ve milletvekili Ercan Galuşi ise Çok Etnili Grup adına bu tasarıya karşı olduklarını ifade etti.

Kosova Meclisindeki Boşnak asıllı milletvekili Duda Balje de eşcinsellerin medeni birlikteliklerine karşı olduğunu belirterek bu adımın sadece Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon için yapıldığı görüşünü paylaştı. Balje, bu uygulamanın Kosovalı ailelerin gelenek ve kültürüne aykırı olduğunun altını çizdi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, Medeni Kanun tasarısının eşcinsellerin evliliklerini düzenlemediğini, sadece onların birlikte yaşamalarına olanak sağladığını anlatarak şunları kaydetti:

"Sadece Medeni Kanun yetmez. Bu, cinsiyet ayrımcılığı dahil olmak üzere, hiçbir ayrımcılığa izin vermeyen anayasaya uygundur. Şunun da altını çizmek istiyorum, Medeni Kanun, eşcinsellerin evliliklerini düzenlemiyor. Bu, medeni birliktelikten farklıdır. Çünkü medeni birliktelik sadece birlikte yaşama olanağı sağlıyor, ailenin diğer işleyiş biçimlerini değil."

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