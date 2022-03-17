Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!

Vali Yerlikaya'nın paylaştığı tweetinde, 'Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre;

18 Mart Cuma günü (Yarın) #İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli #kar sağanakları bekleniyor...Kar yağışlarının #Cumartesi günü etkisini artırarak devam etmesi öngörülüyor...Dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım!' İfadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için flaş bir uyarı geldi. Kuvvetli kar yağışı ve dondurucu soğuğa hazır olun! Yapılan son açıklamada kar yağışının etkili olması beklenen gün ve saatlere ilişkin detaylar paylaşılırken uzman isim Orhan Şen de "Geçen haftaki kardan daha az" dedi.

İstanbullular kara doyacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir açıklama yapıldı ve İstanbul'da etkili olması beklenen yağışın detayları paylaşıldı. Hafta sonu fena kar geliyor. Prof. Dr. Orhan Şen de soğuk havanın bu akşamdan itibaren etkili olmasının beklendiğini açıkladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

-Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.03.2021 Cuma gününden itibaren İstanbul'da aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.