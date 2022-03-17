Üniversitede 'laboratuvar kavgası' yargıya taşındı

Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Haziran 2020'de, Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Meltem Küçük, eşi Ceyhun Küçük ve Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe Kaplan hakkında yüksekokula şikayet dilekçesi verdi. Büyükgüzel, dilekçesinde 3 akademisyenin biyoloji laboratuvarını izinsiz kullandığını, birlikte ortak çalışma bahanesiyle laboratuvara etüv cihazı sokarak, kurumun işleyiş ve huzurunu bozdukları gerekçesiyle soruşturma açılmasını talep etti. Prof. Büyükgüzel dilekçesinde ayrıca, bu kişilerin disiplinsiz davranarak, yüksek sesle müzik dinledikleri, kendi öğrencilerine yönelik küçültücü davranışlarda bulundukları, laboratuvardan kimyasal madde alarak, hırsızlık yaptıklarını da iddia etti.

YÜKSEKOKUL CEZA VERDİ, MAHKEME İPTAL ETTİ

Yüksekokul tarafından açılan idari soruşturma kapsamında 3 akademisyene 'uyarı' disiplin cezası verildi. Akademisyenler cezanın iptali için Zonguldak İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

Dosyayı inceleyen mahkeme, akademisyenleri haklı bularak cezanın kaldırılmasına hükmetti. Mahkeme, kararında, "Dava konusu uyarma disiplin cezasının, soruşturmada tanık olarak ifade veren yüksekokul müdürü tarafından verildiği görülmekle; tanık ve cezayı veren sıfatının aynı kişide birleşmiş olmasının objektif ve tarafsız değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden tanık olan kişinin disiplin amiri sıfatıyla tesis etmiş olduğu cezanın hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmaktadır" denildi.

SAVCILIK DOSYAYI REKTÖRLÜĞE GÖNDERDİ

3 akademisyen, bunun üzerine kendilerini şikayet eden Prof. Dr. Büyükgüzel hakkında, hırsızlık iddiası nedeniyle, 'iftira' ve 'hakaret' suçundan Zonguldak Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise 'görevsizlik' kararı verip, "Önce sen soruştur" diyerek dosyayı üniversiteye gönderdi. Rektörlük de soruşturmaya gerek olmadığı yönünde karar verdi. Akademisyenler bu kararı da Zonguldak İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Ayrıca avukatları İbrahim Yılmaz aracılığıyla keyfi şekilde bilimsel araştırma yapma hakları ellerinden alındığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

'BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPMA HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI'

DHA'ya açıklama yapan avukat İbrahim Yılmaz, akademisyen müvekkillerinin üniversitede daha önce de hocaları olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel tarafından şikayet edildiğini söyleyerek, "Bilimsel araştırma yapan müvekkillerim hakkında hırsızlık yönünden soruşturma açılıyor. Yürütülen idari soruşturmada hırsızlık yönünden bir işlem yapılmıyor; ancak diğer iddialar yönünde müvekkillerime uyarma cezası veriliyor. Zonguldak İdare Mahkemesi yaptığımız başvuru üzerine bu kararları hukuka aykırı bularak iptal etti. Soruşturma sırasında da müvekkillerimin araştırma yapması engellendi; malzemeleri zorla laboratuvardan atıldı. Biz hırsızlık suçlaması nedeniyle 'iftira' ve 'hakaret' suçundan suç duyurusunda bulunduk. Ancak savcılık şüphelinin kamu görevlisi olması nedeniyle takipsizlik kararı verdi. Rektörlük de aynı şekilde takipsizlik kararı verdi. Biz bu kararları da idare mahkemesine götürdük. Müvekkillerimizin keyfi bir şekilde bilimsel araştırma yapma hakları ellerinden alındığı için, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptık. Buradan bir sonuç alamazsak dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacağız" dedi.