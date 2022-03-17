1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?

1915 Çanakkale Köprüsü yarın açılıyor. Köprünün açılış töreni için son hazırlıklar tamamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV'ye köprünün geçiş ücretine ilişkin açıklama yaptı.

Geçiş ücretinin yarın açıklanacağıını söyleyen Karaismailoğlu, "Maksimum araç gececek şekilde ve vatandaşı yormayacak bir çalışmamız var. Vatandaşımızın hoşuna gidecek rakamı yarın Cumhurbaşkanımız açılışta söyleyecek" dedi.

Köprünün planlanandan 1,5 yıl önce tamamlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Köprü, Boğaz'ın iki yakası arasındaki geçiş süresini 6 dakikaya düşürecek. Köprü ve bağlantı yollarının toplam yatırım tutarı yaklaşık 37 milyar TL. Proje ile zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın en büyük orta açıklığı olan köprüsü unvanını alacak. Yarın saat 16.00 da köprünün açılışı yapılacak."