NASA paylaştı: Evrenin sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşıldı

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen ilk odaklanılmış fotoğrafı paylaştı. Kurum, son derece net ayrıntılar sunan fotoğrafın, teleskobun performansının umulduğundan daha iyi olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Bununla birlikte, James Webb teleskobunun bu aşamaya gelebilmesi için tüm aynalarının bir insan saçı genişliğinin çok küçük kısımlarına hizalanması gerekiyordu. Ancak ajans, teleskopun operasyonel olarak ilan edilebilmesi için önünde hala çok iş olduğu konusunda uyardı.

"OLAĞANÜSTÜ"



Webb'in optik elemanlarının geliştirilmesine öncülük eden NASA mühendisi Lee Feinberg, ilk düzgün odaklanmış görüntünün yayınlanmasını olağanüstü olarak nitelendirdi.

Feinberg, "Yıldızı ve yıldızın kırınımından kaynaklanan sivri uçları değil, aynı zamanda tıpkı beklediğimiz gibi, alandaki diğer yıldızlara sıkıca odaklanmış ve arka planda her türlü başka ilginç yapıyı görüyorsunuz. Aslında elde ettiğimiz görüntülerin çok ayrıntılı analizini yaptık ve şu ana kadar bulduğumuz şey, performansın en iyimser tahminimizden daha iyi olduğu" diye konuştu.

UZAK GEZEGENLERİ ARAŞTIRACAK



Öte yandan, Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak adlandırılan Webb, 25 Aralık'ta Fransız Guyanası'ndan bir Ariane-5 roketi tarafından fırlatıldı.

Teleskobun, kapsamlı hedefleri arasında evrende parlayan ilk yıldızların fotoğraflarını çekmek ve yaşanabilir olup olmadıklarını görmek için uzak gezegenleri araştırmak bulunuyor.

James Webb'e bu görevi yerine getirmek için gerekli çözünürlüğü ve hassasiyeti vermek için 6,5 m genişliğinde bir birincil ayna ile donatıldı. Ancak 18 parçadan oluşan bu yansıtıcı yüzey o kadar büyük ki uzaya fırlatıldığı Ariane 5'in burun konisi içine sığması için katlanması gerekiyordu.

Bu nedenle, piyasaya sürülmesinden bu yana ilk görevler, aynayı ve diğer optikleri paketinden çıkarma ve hepsinin uyum içinde çalışmasını sağlama gereksinimi tarafından domine edildi.

Bu durum, 18 parçanın her birinin oryantasyonu ve eğriliği küçük motorlar tarafından ayarlanarak tek, monolitik bir yüzeymiş gibi davranmalarını sağlıyor.

Maryland, Baltimore'daki Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nde James Webb üzerinde çalışan Marshall Perrin ise, "Artık teleskopun 'kırınım sınırlı hizalaması' olarak adlandırılan şeyi başardık: Görüntüler fizik yasalarının izin verdiği kadar ince bir şekilde birlikte odaklanıyor" dedi.