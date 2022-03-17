Getir. Avrupa'nın ilk Decacorn'u oldu

Getir'den yapılan açıklamaya göre, dünyada bir ilki Türkiye'de başlatarak, ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, son tamamladığı yatırım turunda 768 milyon dolar yatırım alarak değerini 11,8 milyar dolara yükseltti. Böylece Getir, Avrupa'daki hızlı market ürünleri teslimatı sektöründe 10 milyar dolar barajını aşarak Decacorn unvanını alan ilk şirket oldu.

Getir, dünyadaki Unicorn şirketlerinin listelendiği CB Insights'ın yayınladığı verilere göre dünyadaki 1.052 Unicorn şirket arasında son değerleme ile 36'ncı sıraya yükseliyor. Bu değerleme aynı zamanda Getir'i Avrupa'daki Unicorn şirketler listesinde 4'üncü sıraya taşıdı.

Mubadala Investment Company'nin liderlik ettiği son yatırım turunda Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital ve Tiger Global Getir'in yatırımcıları arasında yer aldı.

- "Çalışanlarımıza yatırım yapmaya ve bünyemize yeni yetenekler katmaya devam edeceğiz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir'in Avrupa'da sektöründe ilk Decacorn olması, Türkiye girişimcilik ekosisteminin neleri başarabileceğini gösteriyor. Ortalama 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile buluşması, dünyada yatırımcılar tarafından da büyük ilgi görüyor. Son yatırım turunda yatırımcılarımızın ilgisi, bize olan güvenlerinin ve uluslararası pazarlardaki büyümemize olan desteklerinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki faaliyetlerimizi büyütmeyi sürdürürken, çalışanlarımıza yatırım yapmaya ve bünyemize yeni yetenekler katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Yatırımcıların Getir'e güveni artarak devam ediyor

Mubadala Investment Company Girişim ve Büyüme Yatırımlarından Sorumlu Başkanı İbrahim Ajami ise "Hızla değişim gösteren tüketici alışkanlıkları sonucunda online alışverişin benimsendiğini görüyoruz. Market alışverişi sektörü de küresel olarak bu alandaki en büyük dijitalleşme fırsatlarından birini sunuyor. Önümüzdeki dönemde Getir'in girmiş olduğu yeni kategoriler ve ülkelerle birlikte sektör liderliğini koruyacağına inanıyoruz. Getir büyümesini sürdürürken biz de bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İndirilme sayısı 40 milyona yaklaşan Getir, bugün itibarıyla 3 kıtada, 9 ülkede kullanıcılarına hizmet veriyor. Getir, geçen yılın ocak ayında İngiltere ile başladığı yurt dışı faaliyetlerine kısa sürede Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Portekiz'i de ekledi. Geçen yılın kasım ayında ABD pazarına giriş yapan Şirket, şu anda Türkiye'nin 81 iline ek olarak yurt dışında 48 şehirde 1.100'den fazla deposuyla ile faaliyetlerini sürdürüyor.