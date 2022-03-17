Atamadan sonra göreve başlatılmadı, mahkeme kararıyla döndüğü gün görevden alındı
Atamadan sonra göreve başlatılmadı, mahkeme kararıyla döndüğü gün görevden alındı
Yedi ilde okullarda kar tatili
Yedi ilde okullarda kar tatili
Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
O ile yabancılar hücum etti! Konut satışında 4. sırada
O ile yabancılar hücum etti! Konut satışında 4. sırada
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Üniversiteden 'laboratuvar kavgası yargıya taşındı' haberlerine açıklama
Üniversiteden 'laboratuvar kavgası yargıya taşındı' haberlerine açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve faiz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve faiz mesajı
MSB: 3 Kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
MSB: 3 Kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Öğrencilerin önünde öğretmeni darp eden veliye suç duyusuru
Öğrencilerin önünde öğretmeni darp eden veliye suç duyusuru
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yedi ilde okullarda kar tatili

Yurdun bazı bölgelerinde devam eden kar yağışı nedeniyle yarın bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Okulların tatil edildiği il ve ilçelerde engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Mart 2022 22:57
Yazdır
Yedi ilde okullarda kar tatili

Nevşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte öğle vakti başlayan kar yağışı nedeniyle yollarda oluşması muhtemel buzlanma riski nedeniyle yarın eğitime ara verildiği belirtilerek "İlimizde etkili olan kar yağışının oluşturacağı olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 18 Mart Cuma günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

MUŞ

Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Vatandaşların sis, çığ ve dona karşı uyarıldığı açıklamada, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince 18 Mart cuma günü il genelinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarındaki engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KOCAELİ

Kocaeli Valiliği, beklenen kar yağışı sebebiyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji verilerine göre; ilimiz Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizin özellikle yüksek kesimlerinde yerel olarak kar yağışının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle Başiskele, Gölcük, Karamürsel ve Kartepe ilçelerimizdeki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için 18 Mart 2022 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

SAMSUN

Samsun'da il genelinde yarın kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 18 Mart Cuma günü tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve malul gazi personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

RİZE

KAPAT [X]

Rize'de devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda kentte devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 18 Mart Cuma günü eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Vali Kemal Çeber sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım atmacalarım, tüm hafta tatil olsun diyen atmacalarımın duaları kabul oldu. Çünkü benim atmacalarım çok temiz kalplidir. O temiz kalplerinizden vatana, millete, devlete, şehitlerimize, Rize'mize ve bana bol dua bekleyerek yarın da tatil diyor, ben ve müdürler de sizi seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kentte kar yağışı nedeniyle 14 Mart Pazartesi gününden bu yana eğitim yapılamamıştı.

TRABZON

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada "Olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Mart 2022 Cuma günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine; engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

GİRESUN

Giresun'da kar nedeniyle tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Enver Ünlü başkanlığında, Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda Giresun genelindeki tüm kademelerde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararı alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Alınan karar gereğince, ilimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar da dikkate alınarak, il genelinde 18 Mart Cuma günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacakları ifade edildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Atamadan sonra göreve başlatılmadı, mahkeme kararıyla döndüğü gün görevden alındı
Atamadan sonra göreve başlatılmadı, mahkeme kararıyla döndüğü gün görevden alındı
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
Çanakkale'de okullara 18 Mart Deniz Zaferi tatili
Çanakkale'de okullara 18 Mart Deniz Zaferi tatili
Okullar arası başarı ve imkan farklılıkları, ortadan kalkıyor
Okullar arası başarı ve imkan farklılıkları, ortadan kalkıyor
2022-MSÜ sınava giriş belgeleri yayımlandı
2022-MSÜ sınava giriş belgeleri yayımlandı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle 'Hilalin Gölgesinde, Şühedanın İzinde' isimli bir program düzenledi.
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
%0,99 faizle masrafsız 10 bin TL ihtiyaç kredisi
%0,99 faizle masrafsız 10 bin TL ihtiyaç kredisi
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-10000tl-kredi_adv1557
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar
Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?
Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 Berat Kandili mesajları
2022 Berat Kandili mesajları
Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz.