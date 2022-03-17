Gizli kahramanlar kamerada! Caminin elektrik faturasını gizlice ödediler

Camilerdeki güvenlik kameraları bugüne kadar ya ayakkabı hırsızlarını ya da yardım kasasını çalan hırsızları görüntüledi. Ancak Bursa'nın UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik ilçesinde tam tersi oldu. Kameralar bu sefer hırsızları değil namaz kıldıktan sonra kimseye fark ettirmeden caminin 2 adet elektrik faturasını alıp ödeyen 2 kahramanı görüntüledi.

Tarihi Ayasofya Camii'nde namaz kılan iki hayırsever vatandaş, ayakkabılığın üzerinde duran biri 1700 TL diğeri ise 800 TL olan iki adet elektrik faturasını kimseye belli etmeden yanlarına aldı. 2 hayırseverin daha sonra iki elektrik faturasını ödediği ortaya çıktı. Elektrik faturalarının nasıl ödendiğini araştıran cami imamı Mahmut Şahin, caminin güvenlik kameralarını incelediğinde hayırsever 2 kişinin faturaları aldığını fark etti.

İzlediği görüntüler karşısında duygulanan cami imamı Mahmut Şahin şunları söyledi:

"Bizim elektrik faturaları ayakkabılık üzerine konuyor. Elektrik faturalarının yerinde olmadığını gördük ve nereye gittiğini merak ettik. Kamera kayıtlarını incelediğimizde ibadetini yaptıktan sonra iki kişinin faturaları aldığını gördük.

Bu kadar büyük bir meblağ olmasına rağmen bu kahramanlarımız mevzu bahis din, bayrak ve ezan olduğu zaman millet olarak maddi ve manevi neler yapabileceğimizi bize gösterdiler. Mevlam sayılarını çoğaltsın. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.