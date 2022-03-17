Blinken: Uzmanlar Rusya'nın savaş suçlarını belgeliyor
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işlediği görüşüne katıldığını ve uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını belgelemeye çalıştığını söyledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 21:31
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Putin'in Ukrayna'da savaş suçu işlediği görüşüne katıldığını ve uzmanların Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarını belgelemeye çalıştığını söyledi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız