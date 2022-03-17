Akaryakıt fiyatları arttı otobüs firmaları biletlere zam yaptı

Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
O ile yabancılar hücum etti! Konut satışında 4. sırada
O ile yabancılar hücum etti! Konut satışında 4. sırada
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Üniversiteden 'laboratuvar kavgası yargıya taşındı' haberlerine açıklama
Üniversiteden 'laboratuvar kavgası yargıya taşındı' haberlerine açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve faiz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve faiz mesajı
MSB: 3 Kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
MSB: 3 Kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Öğrencilerin önünde öğretmeni darp eden veliye suç duyusuru
Öğrencilerin önünde öğretmeni darp eden veliye suç duyusuru
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Akaryakıt fiyatları arttı otobüs firmaları biletlere zam yaptı

Akaryakıt fiyatlarındaki artışla beraber otobüs firmaları çözümü biletlerde zam yapmakta bulurken, seyahat eden vatandaşlar ulaşım maliyetinin daha da artmasından endişe duyuyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 21:57
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Rusya ile Ukrayna savaşının ardından dünya genelinde artan akaryakıt fiyat artışları son günlerde az da olsa inmeye başlasa da hala 18-19 lira gibi yüksek seviyelerde seyrediyor. Özellikle motorin fiyatları karşısında önlem almak isteyen şehirlerarası otobüs firmaları, çözümü biletlere zam yapmakta buldu. Bütçesine en uygun firmayı gözüne kestiren yolcular ise terminallerdeki şikayetlerini dile getirerek, oluşan bu durum karşısında bir çözüm bekliyor.

Bir ay içerisinde üç defa zamla karşılaştığını ifade eden Erol Yurdakul, altı ay önce 18 lira olan otobüs biletini şimdi 25 liraya aldığını belirtti. 56 kilometrelik bir mesafeden gelip gittiğini vurgulayan Yurdakul, sırasıyla 18, 23 ve 25 liraya yükselen bilet fiyatları için firmalardan şikayetini dile getirdi.

"Otobüslerin içerisinde ortalama üç kişi var ve akaryakıt fiyatlarındaki gidişat belli"

Hemen hemen her gün Beylikova'dan Eskişehir Merkez'e seyahat etmek zorunda kalan Beytullah Öztürk, artan mazot fiyatlarının biletleri de etkilediğini söyledi. Önceden 20 lira ödediği biletin şimdi 25 lira olduğunu anlatan Öztürk, "Otobüslerin içerisinde ortalama üç kişi var ve akaryakıt fiyatlarındaki gidişat belli. Bizim kimseye diyecek bir şeyimiz yok. İşimden dolayı seyahat etmek zorundayım ve yol masrafı bana aylık 150-200 liraya mal oluyor. Bu durum, bizi maddi olarak zayıflatıyor" dedi.

"İnşallah bu gidişat düzelir ve akaryakıtla beraber bilet fiyatlarında tekrar bir düşüş meydana gelir"

Önceden Eskişehir'e gelirken uygun fiyatta biletler bulduğundan bahseden Uğur Aldemir, yakıt fiyatının artmasının biletleri de etkilediğini söyleyerek, düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

"Normalde sık sık seyahat ediyorum, ama maliyetlerin artması beni düşündürüyor. İnşallah bu gidişat düzelir ve akaryakıtla beraber bilet fiyatlarında tekrar bir düşüş meydana gelir. Ülkedeki sıkıntıların bir an önce düzelmesini umut ediyorum ve herkesin refah içerisinde yaşamaya devam etmesini diliyorum."

"Bizim işimiz akaryakıtla beraber yürüyor"

Son dönemlerdeki akaryakıt fiyat artışından bahseden işletmeci Suat Var ise, artan fiyatlar karşısında bilet fiyatlarını yükselttiklerini ve yolcu taşımacılığı sektöründe çalışanların da ayakta kalmak zorunda olduklarını anlattı. Vatandaşa hak veren Var, "Örnek verecek olursam, geçen sene de üç lira kazanıyorduk şimdi de üç fakat araçlarımızdan biri şimdi sanayiye girse; onu oradan nasıl çıkartacağız bilemiyorum. Artan mazot fiyatları, bizi zam yapmaya maruz bıraktı. Yarın yine zam yapılsa biz de yapacağız, çünkü bizim işimiz akaryakıtla beraber yürüyor" diyerek durumu kendince özetledi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
Getir. Avrupa'nın ilk Decacorn'u oldu
Getir. Avrupa'nın ilk Decacorn'u oldu
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
FED'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı
FED'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor

Bu Habere Tepkiniz

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle 'Hilalin Gölgesinde, Şühedanın İzinde' isimli bir program düzenledi.
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
%0,99 faizle masrafsız 10 bin TL ihtiyaç kredisi
%0,99 faizle masrafsız 10 bin TL ihtiyaç kredisi
https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-10000tl-kredi_adv1557
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar
Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında
https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?
Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 Berat Kandili mesajları
2022 Berat Kandili mesajları
Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz.