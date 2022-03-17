Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
O ile yabancılar hücum etti! Konut satışında 4. sırada
O ile yabancılar hücum etti! Konut satışında 4. sırada
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Üniversiteden 'laboratuvar kavgası yargıya taşındı' haberlerine açıklama
Üniversiteden 'laboratuvar kavgası yargıya taşındı' haberlerine açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve faiz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve faiz mesajı
MSB: 3 Kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
MSB: 3 Kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Öğrencilerin önünde öğretmeni darp eden veliye suç duyusuru
Öğrencilerin önünde öğretmeni darp eden veliye suç duyusuru
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 914 lira seviyesinden işlem görüyor
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Antalya'da refüje çarpan otomobildeki 3 kişi öldü
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Prof. Dr. Enginyurt, pandeminin biteceği tarihi verdi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
Benzin ve motorine beklenen indirim geldi
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
O tekniker 5 ölümden daha sorumlu tutuluyor
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Mehmet Öz Türk vatandaşlığından çıkacağını taahhüt etti
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Cahit Özkan'dan asgari ücrete yılda iki kez zam sinyali
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Beş ilde eğitime yarın ara verildi
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Bakan Koca: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam

Eskişehir'de toplumu taşıma ücretlerine zam yapıldı. 20 Mart 2022 Pazar gününden itibaren geçerli olacak şekilde yolcu otobüsleri ve tramvaylarda kullanılan Eskart ücretlerine yüzde 70'in üzerinde zam gerçekleşti. Daha önce 3 lira 50 kuruş olan tam Eskart ücreti yeni düzenleme ile 6 lira olarak güncellendi.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 17 Mart 2022 22:15
Yazdır
Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplu taşıma ücretlerinin fiyatlarının güncellendiğini duyurdu.

ELEKTRİK VE MAZOT ANORMAL ARTTI

Eskişehir'de toplu taşıma olan yolcu otobüsleri ve tramvaylara zam yapıldı. Belediye, otobüs ve tramvaylarda kullanılan Eskart'a zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Toplu taşımada sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi, artan maliyetler karşısında imkansız hale geldiği belirtilen duyuruda, "En temel giderlerimizden olan mazot ve elektrikteki artışlar başta olmak üzere personel giderleri ile yurtdışı yedek parça kaynaklı bakım-onarım maliyetlerindeki artışlar, ne yazık ki toplu taşımada fiyat artışını kaçınılmaz hale getirmiştir. Elektrik ve mazot ile diğer giderlerimizde yaşanan anormal artışlar nedeniyle toplu taşıma araçlarında uygulanan fiyat tarifesi, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından 16 Mart 2022 tarihinde yapılan toplantıda gündeme alınarak fiyat artışına gidilmiştir" ifadelerine yer verildi.

YÜZDE 70'İN ÜZERİNDE ZAM UYGULANDI

Ocak ayında Eskişehir'deki toplu taşıma hizmetlerinde tam kart tarifesinde yüzde 16.6, indirimli kart tarifesinde ise yüzde 11.1'lik zam yapılmıştı.

UKOME tarafından karar ile toplu taşıma tarifelerinde 1 Ocak 2022 itibariyle artışa gidilmiş ve tam kart tarifesinde yüzde 16,6, indirimli kart tarifesinde ise yüzde 11,1'lik bir artış yapılmıştı.

Tam Eskart 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, İndirimli Eskart ise 1 lira 80 kuruştan 2 liraya yükseltilmişti. UKOME tarafından alınan karar doğrultusunda 20 Mart 2022 Pazar gününden itibaren zamlı fiyatların geçerli olacağı belirtilen duyuruda; 3 lira 50 kuruş olan tam Eskart ücreti 6 lira, 2 lira olan indirimli eskart ücreti ise 3 lira 50 kuruş olarak güncellenirken, aktarma ücreti ise 70 kuruş olarak belirlendi. Yapılan güncelleme ile tam ve indirimli Eskart ücretlerine yüzde 70'in üzerinde bir zam yapılmış oldu.

BİR YOLCUNUN MALİYETİ 15 LİRAYI GEÇTİ

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, bir yolcunun maliyetinin 15 lirayı geçtiğini belirterek, "Ocak ayında toplu taşımada yapmak zorunda kaldığımız fiyat artışından sonraki süreçte mazota neredeyse yüzde 70 zam geldi ve bir yolcunun maliyeti 15 lirayı geçti. Toplu taşıma hizmetinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesi için acilen KDV ve ÖTV muafiyeti getirilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Akaryakıt fiyatları arttı otobüs firmaları biletlere zam yaptı
Akaryakıt fiyatları arttı otobüs firmaları biletlere zam yaptı
Getir. Avrupa'nın ilk Decacorn'u oldu
Getir. Avrupa'nın ilk Decacorn'u oldu
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
FED'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı
FED'den sonra İngiltere Merkez Bankası da faiz artırdı
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız
Bakan Nebati: Enflasyonu kalıcı olarak düşürme noktasında kararlıyız
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor

Bu Habere Tepkiniz

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi

Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi

Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle 'Hilalin Gölgesinde, Şühedanın İzinde' isimli bir program düzenledi.
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
%0,99 faizle masrafsız 10 bin TL ihtiyaç kredisi

%0,99 faizle masrafsız 10 bin TL ihtiyaç kredisi

https://www.hangikredi.com/kredi/ihtiyac-kredisi/sorgulama/12-ay-10000-tl-kredi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=099-faizli-10000tl-kredi_adv1557
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Osman 87.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü 23 Mart Çarşamba akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 Berat Kandili mesajları

2022 Berat Kandili mesajları

Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz.