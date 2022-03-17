Belediyeye tabancayla ateş açtı, güvenlik görevlisi yaralandı
Kastamonu Belediyesinde tabancayla ateş açan kişi gözaltına alındı. Müdahale sırasında güvenlik görevlisi bacağından yaralandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Mart 2022 22:23
Alınan bilgiye göre, belediye çalışanı M.T, akşam saatlerinde geldiği belediye binasında tabanca ile etrafa ateş etmeye başladı.
M.T'ye müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi Muhammed K. bacağına isabet eden kurşunla yaralandı.
Muhammed K. ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
M.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız