EGM'den promosyon açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak

Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından 'promosyon anlaşması' paylaşımında bulundu.

Paylaşımda; Vakıfbank ile yapılan anlaşma gereği emniyet personelinin maaşına her ay 300 TL ilave ödeme yansıtılacağı açıklandı.

Ayrıca bu tutar her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artırılacak.