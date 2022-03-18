Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mart 2022 02:19
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar: 2022/119
Bazı kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kuruluşlarına ait dolu ve boş kadrolarda ekli listede gösterildiği şekilde değişiklik yapılmasına 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.
17 Mart 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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