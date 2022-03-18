Kalıcı yaz saati ile 9,2 milyar TL cepte

ABD Senatosu, Türkiye'nin yıllardır uyguladığı "kalıcı yaz saati" sistemine geçişi onayladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede "Enerji ile ilgili her konuya stratejik ve bilimsel yaklaşıyoruz. Enerji verimliliği ve tasarrufu, öncelik verdiğimiz husus. Bu çerçevede 2016 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma başlattık. Ortaya çıkan bilimsel rapor doğrultusunda Sürekli Yaz Saati Uygulamasına geçtik. Neticede bugüne kadar yaklaşık 8,3 milyar kilovatsaat tasarruf sağladık. Vatandaşımız da yaklaşık 9,2 milyar TL tasarruf etti" dedi. Uygulama konusundaki eleştirilerin mesnetsiz olduğunu söyleyen Bakan Dönmez "Maalesef buradan malzeme çıkarmaya çalışanlar oldu. Halbuki en saygın bilim adamlarımızın yaptığı çalışma ile hayata geçirdiğimiz bu model, dünyaya örnek oldu" diye konuştu.

2019'da yapılan oylama sonucunda AB ülkeleri, saat uygulamasını seçmede serbest bırakıldı. Diğer taraftan ABD Senatosu, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını onayladı. Senatör Marco Rubio, yaz saati uygulamasının kalıcı hale gelmesinin birçok açıdan yararlı olacağını, suç oranları, intiharlar ve çocuk obezitesi gibi birçok olumsuzluğun azalmasına vesile olacağını söyledi. Uygulamanın ülkede 20 Kasım 2023'te başlayacağı belirtildi.

C. FIRAT AYDOĞMUŞ