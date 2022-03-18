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Akaryakıt düşse de gıda ucuzlamıyor!

23 TL ile zirve yapan akaryakıt, 18,10-18,70 TL bandına çekildi. Lojistik maliyetini öne sürerek gıda fiyatlarına zam yapanlar ise bu indirimleri pas geçiyor. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir "Gıda tekelleri kar hırsına büründü. Tüketiciyi mağdur ediyorlar. Artık kapatma cezası gündeme gelmeli" dedi.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 18 Mart 2022 07:18
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Akaryakıt düşse de gıda ucuzlamıyor!

Rusya-Ukrayna savaşı ile yükselişe geçen ve 130 doları aşan Brent petrol, anlaşma ümidinin artması üzerine tekrar 100 dolara geriledi. Bu süreçte litresi 23 TL'ye dayanan akaryakıt fiyatları, 'brent'te yaşanan düşüşle birlikte 18,10-18,70 TL bandına kadar geriledi. Özellikle son bir haftada zirve seviyelerden yaşanan gerileme yüzde 20'yi buldu. Akaryakıt fiyatlarındaki bu düşüş eğiliminin devamı bekleniyor. Bütün bunlara rağmen madalyonun öteki yüzünde yine fırsatçılar türedi. Akaryakıt ve lojistik maliyetleri sebep gösterilerek zamlanan gıda fiyatları, şimdi düşüş yaşanırken ayın hızla gerilemiyor. Fırsatçılar, hem yüksek kar hırsından vazgeçmiyor hem de tüketiciyi mağdur ediyor.

İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir; gıda sektöründe tekelleşen grupların hem akaryakıt zammından hem de düşüşünden nemalandığını belirtti. Demir "Bunu uzun zamandır gündeme getiriyoruz. Dövizi, akaryakıtı, ham madde fiyatlarını öne sürerek kar marjlarını ikiye katlayanlar, bu emtialar düşünce fiyatları geri çekmiyorlar. Neden, çünkü daha fazla kar etme hırsına bürünmüşler. Marketleri bu hafta dolaştık. İndirim yok. Devletin bu kadar denetimine ve cezai yaptırımına rağmen, anlaşmış gibi fiyatları aşağı çekmiyorlar. 'Nasıl olsa vatandaş almak zorunda' mantığıyla ilerliyorlar. Küçük esnafı da bitirdiler. Kısacası herkesi, pahalıya almak zorunda bırakıyorlar" dedi.

"BİR HAFTA KAPANSIN, GÖRELİM!"

"Marketlerin kar marjlarına baktığımızda oyunu net bir şekilde görebiliriz" diyen Ömer Demir, şunları anlattı: Temel gıda maddelerinde fiyatlar sürekli artıyor. Hani nakliye maliyetleri zamma sebepti?.. Akaryakıt fiyatları düşünce neden indirim yok? İşte bu soruların cevabı da yok. Bir hafta kapat bakalım marketini, fiyatı nasıl indirecek? Tarım ve gıda sektöründe yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var. 2040 yılında gıda savaşları başlayacak. Küresel çapta yaşanan bu gelişmeler Türkiye'yi de etkileyecek. Bizim önümüzdeki birkaç yıl sorunumuz olmaz. Ama doğru politika izlenmezse, bugün yaşadıklarımızın daha fazlasını yaşayacağız. Bu, yeni dünya düzeninin bir parçası, zincir marketler de bu oyunda önemli bir aktör. Herkesin yeri buna göre kurgulanmalı..

AMBALAJ SEKTÖRÜ DE İNDİRİM BEKLİYOR

Türk Plastik Sanayicileri Vakfı Başkanı Yavuz Eroğlu "Türkiye'de gıda fiyatlarını artıran en temel nedenlerden biri ambalajlardır. Gıda ambalajlarının yüzde 75'i plastik ile yapılmaktadır. Dolasıyla küresel petrol fiyatlarına gelen indirimin, petrokimya ürünlerinde de yapılması gerekiyor" dedi. Sektörün, ham maddenin yüzde 85'ini yurt dışından aldığını hatırlatan PAGEV Başkanı Eroğlu, "Dünya çapında petrolü işleyerek satan 30 büyük firma var. Bunlar kendi aralarında anlaşarak fiyat belirliyor. Türkiye'de ise TÜPRAŞ iç piyasa tüketiminin bir kısmını karşılıyor. Şu an için iç piyasanın aldığı ham madde indirim kararı yok. Son bir yılda yüzde 150 oranında artış var. Dolasıyla madem brent petrol düşüyor, ham madde fiyatlarında da bir indirim gerekiyor" şeklinde konuştu.

KAAN ZENGİNLİ

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