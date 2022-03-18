Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 07:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası." mesajıyla yaptığı paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa sürecine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız