İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, çok sayıda adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 08:14
Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, alınan şikayetlerle ilgili yapılan çalışma sonucu kendilerini asker ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran bir çeteye operasyon düzenledi.
Bugüne kadar yaklaşık 11 milyon liralık dolandırıcılık suçu işleyen çeteye yönelik, aralarında Şanlıurfa ve Gaziantep'in de bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çetenin lideri olduğu belirtilen bir kişi, Fatih'te baskın yapılan adreste gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bu Habere Tepkiniz
Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar
Serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürünü mahkeme haklı buldu
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?
Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle 'Hilalin Gölgesinde, Şühedanın İzinde' isimli bir program düzenledi.
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar
Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?
Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?
Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Baba 6.Bölüm Fragmanı
Baba 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 22 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 Berat Kandili mesajları
Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz.