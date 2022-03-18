Tedavi ile hayata döndürülen ağaçlar yaşatılıyor

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan Caddesi'nde 200 yıllık tarihi çınarları "Ağaç kanseri" bahanesiyle kesmesine tepkiler sürerken, şimdiye kadar tedavi çalışmasıyla kurtarılan çınarlar, İBB'nin yaptığı çınar katliamının bir bahanesi olmadığını gözler önüne serdi.

TEDAVİ İLE HAYATA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Tophane Meydanı'nda bulunan bir çınar ağacını örnek verip, "O ağacı biz tedavi ettik, tekrar yeşermeye başladı. Ama bunlar yeşil ağacı kesiyor. 112 ağacın hepsi kanser olur mu?" diyerek tepkisini dile getirmişti. Erdoğan'ın işaret ettiği o çınar halen yerinde duruyor. 478 yaşındaki tarihi çınar ve aynı meydandaki 435 yıllık başka bir çınar, 3 yıl önce AK Parti döneminde İBB tarafından tedavi edilerek kesilmekten kurtarıldı. Kültürpark'ın Yağcılar Kapısı girişinde bulunan 433 yaşındaki doğu çınarı ile 219 yaşındaki 3 tarihi çınar da düzenli bakım ve tedavilerle yaşatılıyor.

BİN 257 YAŞINDA

Bursa'nın İznik ilçesindeki bin 257 yıllık "Davud-i Kayseri çınarı" ise 2014'te hastalanınca, yağmur ve rüzgarlarla dalları çok çabuk kırılmaya ve kurumaya başladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Valilik, Büyükşehir belediyesi ve Kaymakamlığın işbirliğiyle tedavi edilen çınar, eski günlerine döndü. Dünyaca ünlü Gölyazı'da bulunan 749 yaşındaki Ağlayan Çınar ve Uludağ yolu üzerinde bulunan 608 yaşındaki İnkaya Çınarı ile Karacabey ilçesinde bulunan biri bin 100, biri 900, ikisi de 600 yaşında olan 4 çınarın da düzenli bakımları yapılıyor. 2021'de 200 ağacın bakımının yapıldığı Bursa'da, 2023'e kadar bin 200 anıt ağaca genel bakım yapılacağı belirtildi.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR

Bursa'daki tarihi ağaçların bakım ve tedavilerinde öncelikle, kök ve gövdesinde oluşan mantar hastalıkları ve böcekler nedeniyle çürüyen kısımlar temizleniyor. Uygun ilaçlama ile yara oluşan yerlere adeta pansuman yapılıyor. Yara kısmı iyileşince restorasyon malzemesi kaplanıyor. Kök çevresine sterilizasyon yapılıyor. Ayrıca gübreleme yapılarak tedavi işlemi tamamlanıyor.

NASIL TEDAVİ EDİLİYOR

Bursa'daki tarihi ağaçların bakım ve tedavilerinde öncelikle, kök ve gövdesinde oluşan mantar hastalıkları ve böcekler nedeniyle çürüyen kısımlar temizleniyor. Uygun ilaçlama ile yara oluşan yerlere adeta pansuman yapılıyor. Yara kısmı iyileşince restorasyon malzemesi kaplanıyor. Kök çevresine sterilizasyon yapılıyor. Ayrıca gübreleme yapılarak tedavi işlemi tamamlanıyor.

'GEZİ'DE KIYAMETİ KOPARANLAR ŞİMDİ SUSUYOR'

İBB'nin çınar katliamına tepkiler sürüyor.

Feyza Kızıltaş: Taksim'de bir ağaç için kıyameti koparan ünlülerimiz, Çırağan'da kesilen asırlık 112 ağaca neden lal?

Canıtez Alp: Kaz Dağları'ndaki ağaç da Çırağan'dakiler ağaç değil mi?

Ferhat Çakıroğlu: Dolmabahçe-Çırağan, 'Çınar Ağaçlı Yol' artık yok. Beton yol var. CHP'li belediyecilik!

Recai Güllapdan: Gezi olaylarında ülkeyi ateşe veren hokkabaz tayfa bu katliamı görmüyor. Sanatçılar, gazeteciler ve sözde çevreci aydınlar dillerini yuttular herhalde.

Barış SAVAŞ /