Amcam gibi asker olacağım

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yasin Baran (25) adına İzmir'in Torbalı ilçesinde kütüphane açıldı. Açılışa askeri üniforma ile gelen ailenin en küçük ferdi 5 yaşındaki Kuzey Ege Baran, asker olacağını söyleyerek herkesi duygulandırdı. Torbalı Özbey Ortaokulu'nda yapımı tamamlanan Şehit Yasin Baran Kütüphanesi'nin açılışına şehidin annesi Pakize, ağabeyi Oktay, ablası Ayşegül, yengesi Cansu Baran ile yeğeni 5 yaşındaki Kuzey Ege katıldı.

Askeri üniforma ile açılışa gelen Kuzey Ege, herkesin ilgi odağı oldu. Kuzey Ege, 'Ne olacaksın?' sorusuna ise 'Asker olacağım' cevabını verdi. Duygu dolu anlar yaşayan şehidin annesi Pakize Baran ise, "Yasin'in adının hiç görmediği hiç tanımadığı insanlar tarafından böyle güzel bir niyet ile kullanılmasından çok mutluyum" dedi.

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