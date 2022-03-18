Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

3 Kamu kurumu 348 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 348 personel almak için ilana çıktı
Asgari ücrete 850 TL yarıyıl zammı olabilir
Asgari ücrete 850 TL yarıyıl zammı olabilir
Akaryakıt düşse de gıda ucuzlamıyor!
Akaryakıt düşse de gıda ucuzlamıyor!
14 ilde hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
14 ilde hava şartları nedeniyle eğitime ara verildi
Bakan Soylu'dan 'Emniyet Yönetmeliği' ile ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan 'Emniyet Yönetmeliği' ile ilgili açıklama
Yurt dışı çıkış harcı fiyatı 50 TL'den 150 TL'ye çıkarıldı
Yurt dışı çıkış harcı fiyatı 50 TL'den 150 TL'ye çıkarıldı
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den uyarı: Kuvvetli kar yağışı geliyor
EGM'den promosyon açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
EGM'den promosyon açıklaması: Her ay 300 TL yansıyacak
Emniyet'ten 'bölge sistemi' açıklaması
Emniyet'ten 'bölge sistemi' açıklaması
Atamadan sonra göreve başlatılmadı, mahkeme kararıyla döndüğü gün görevden alındı
Atamadan sonra göreve başlatılmadı, mahkeme kararıyla döndüğü gün görevden alındı
Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
Bir ilde daha toplu taşımaya büyük zam
O ile yabancılar hücum etti! Konut satışında 4. sırada
O ile yabancılar hücum etti! Konut satışında 4. sırada
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
İstanbul'da okullar 21 Mart'a kadar tatil edildi
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Üniversiteden 'laboratuvar kavgası yargıya taşındı' haberlerine açıklama
Üniversiteden 'laboratuvar kavgası yargıya taşındı' haberlerine açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve faiz mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kuru ve faiz mesajı
MSB: 3 Kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
MSB: 3 Kuvvet komutanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Bakan Dönmez'den 'kalıcı yaz saati uygulaması' açıklaması
Öğrencilerin önünde öğretmeni darp eden veliye suç duyusuru
Öğrencilerin önünde öğretmeni darp eden veliye suç duyusuru
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti ne kadar olacak?
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
Meteoroloji uyardı: Yarından itibaren kuvvetli kar yağışı geliyor!
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
EPDK elektrik fiyatlarındaki artışa karşı önlem alıyor
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Ankara'dan sonra İzmir'de de toplu ulaşıma yüksek zam yapıldı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Kaç öğretmen 'uzman öğretmen' olabilecek? Bakan açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Vali Yerlikaya duyurdu: Kuvvetli kar geliyor!
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
Araştırma üniversitelerine, performanslarına göre kaynak sağlanacak
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
2. el on-line oto pazarında şubatta en çok satılanlar belli oldu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Ukrayna'dan yatay geçiş ve özel öğrencilik için 3 bin 583 kişi başvurdu
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Aile Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatı kuruluyor: Aile ataşeliği açılacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 08:35
Yazdır
Adana'da PKK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçmişte de terör örgütü adına Suriye'de de faaliyet yürüttüğü ileri sürülen ve sosyal medyada PKK propagandası yaptığı belirlenen 10 şüpheliyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi.

Operasyonda ekipler, 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı
İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda çete lideri gözaltına alındı
Attıkları konuma giden arkadaşları acı tabloyla karşılaştı
Attıkları konuma giden arkadaşları acı tabloyla karşılaştı
Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı
Subay eşinin silahıyla karı-kocaya ateş etmişti, tutuklandı
Belediyeye tabancayla ateş açtı, güvenlik görevlisi yaralandı
Belediyeye tabancayla ateş açtı, güvenlik görevlisi yaralandı
Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu
Babasını öldürdü, başında bekleyip polise teslim oldu
14 Mart'ta doktoru darbeden uzman çavuş adli kontrolle serbest
14 Mart'ta doktoru darbeden uzman çavuş adli kontrolle serbest

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar

Danıştay'dan, serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürüyle ilgili karar

Serserilerin 'oyuncağı' olmakla suçlanan emniyet müdürünü mahkeme haklı buldu
Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Memurlar yurt dışında şirket kurabilir mi?

Devlet memurlarının yurt dışında sorumlulukları sermayeleriyle sınırlı olan nitelikte şirket kurabileceklerini değerlendiriyoruz
Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi

Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü programı düzenledi

Toç Bir-Sen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle 'Hilalin Gölgesinde, Şühedanın İzinde' isimli bir program düzenledi.
Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet teşkilatına 'bölge sistemi' getirildi

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu yeni yönetmelik ile Emniyet Teşkilatı'nda 'bölge sistemi' getirildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

17 Mart 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim bakanlıkları, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

İl müdürlüğüne vekalete ilişkin önemli karar

Sayıştay 3 Dairesi, İl müdürlüklerine vekaleten atanan personelin asilde aranılan şartları taşıması halinde vekalet ücreti ile diğer ödemelerin verileceğini belirtti.
Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Öğretmenlerin maaşı vergiden kaynaklı yanlış mı hesaplandı?

Bir çok öğretmen doğru maaş ve ücret almışken bazı öğretmenler eksik maaş almışlardır.
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yönetmelik düzenlemesiyle birlikte öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

'3600 ek gösterge' toplantısı sona erdi...Ali Yalçın'dan açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim temel yaklaşımımız, sadece dört meslek grubu için 3600 ek gösterge yerine, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklindedir"
TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

TSK'dan ilişiği kesilen astsubay nasıl emekli olabilir?

Memurlar, emekli olabilmesi için mutlaka hizmet ve yaş şartlarını görevde iken yerine getirmeleri gerekmez. Memurluk hizmetinden ayrıldıktan sonra bu şartları yerine getirdiklerinde de emekli aylıkları bağlanır.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Baba 6.Bölüm Fragmanı

Baba 6.Bölüm Fragmanı

Baba 6.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. SHOW TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Baba dizisinin yeni bölümü 22 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli Vaiz Alacak. Başvurular 28 mart ila 11 nisan 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 Berat Kandili mesajları

2022 Berat Kandili mesajları

Amel defterinin yeniden yazıldığı Berat Kandili için sevdiklerinize yollayacağınız resimli, kısa Berat kandil mesajlarınız bizden. Duaların gözyaşlarına karıştığı bu kutsal gecede sevdiklerinizin hayır dualarında yer almak için onlara resimli kandil mesajları yollayabilirsiniz.