Uşak'ta evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi yaşamını yitirdi
Uşak'ın Eşme ilçesinde evde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 09:09
Kıran köyünde Süleyman Beyaz'ın (74) yalnız yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan zehirlenen ve komşuları tarafından evden çıkarılarak ambulansa götürülen Beyaz, kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız