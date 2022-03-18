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Dolar/TL 14,79 seviyelerinde işlem görüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 14,7400 liradan, avro 16,3420 liradan güne başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 11:11
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Dolar/TL 14,79 seviyelerinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 14,79 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 14,7018'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 14,7880 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,45 artışla 16,3790'dan, sterlin/TL yüzde 0,60 yükselişle 19,4530'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 98,1 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1,1080'den alıcı buluyor.

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14 sabit bırakırken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini 25 baz puanlık artırımla yüzde 0,75'e yükseltti.

Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikası duruşunun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın varlık fiyatları açısından başlıca risk unsuru olmayı sürdürdüğünü kaydeden analistler, taraflar arasında devam eden müzakerelerin ise savaşın fiyatlamalar üzerindeki etkisini törpülediğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde dış ticaret dengesi ve ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan dolar endeksinde 99,4 seviyesinin önemli direnç, 97,5'in destek konumunda olduğunu söyledi.

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