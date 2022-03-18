Motorine bu gece zam gelmesi bekleniyor

Gelen indirimlerin ardından çok geçmeden akaryakıta yeni bir zam daha geliyor. Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

3 gün art arda yapılan indirimlerle 24 lira seviyelerinden 18 lira seviyelerine kadar düşen motorin gelecek zamla birlikte yeniden 20 liranın üstüne çıkacak.

3 GÜN ÜST ÜSTE İNDİRİM GELMİŞTİ

Dün sabah itibariyle geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim gelmişti. İndirim pompa fiyatlarına yansımış, akaryakıtta 6 gün üst üste gelen zammın ardından, 3 gün üst üste fiyat düşüşü gerçekleşmişti.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 18.72 TL'ye, Ankara ve İzmir'de 18.81 TL'ye düştü. Benzin litre fiyatı ise İstanbul'da 18.10 TL'ye, İzmir ve Ankara'da 18.2 TL'ye indi. Brent petrol fiyatları ise 18 Mart Cuma itibarı ile 100 dolara kadar geriledi.

Üst üste gelen indirimlerle 24 lira seviyelerinden 18 lira seviyelerine kadar düşen motorin gelecek zamla birlikte yeniden 20 liranın üstüne çıkacak.

FİYATLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasının ardından petrol fiyatları yönünü yukarı çevirdi.

Görüşmelerde ilerleme kaydedilememesi, daha ağır yaptırımlar uygulanabileceği ve petrol arzındaki sorunların devam edeceği endişelerini artırdı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatının dün yaklaşık yüzde 9 yükselmesinin ardından bugün yüzde 2.6 artarak 109.30 dolara yükseldi.