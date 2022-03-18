EPDK'nın suç duyurusu üzerine EPGİS Başkanı'nın 2 yıl hapsi isteniyor

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EGPİS) Başkanı Fesih Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine Aktaş hakkında "fiyatları etkileme" suçunu işlediği iddiasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aktaş'a, fiyatları etkileme kastıyla hareket ettiği suçlaması yöneltiliyor.

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın edindiği bilgilere göre; EGPİS Başkanı Fesih Aktaş, geçen 11 Kasım tarihinde, kötü niyetli olarak bilerek ve kasten kamuoyunu yanıltmak amacıyla basına demeç verdi. Bazı internet sitelerinde yayınlanan haberlerde, TAGBİS ve PUİS gibi akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir işveren sendikası olan EGPİS'in, EPDK'nın zam açıklamama kararının ardından akaryakıt ve LPG ile ilgili gerçekleştirilecek olan zamları açıklayacak sendika olduğunu öne sürdü.