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'Çanakkale millet olarak bizim ebedi kardeşliğimizi yansıtır'

Erdoğan: Saraybosna, Batum, Kudüs, Halep, İstanbul, Ankara, Çorum, Antep, Edirne'nin çocukları 107 senedir bu mukaddes topraklarda koyun koyuna yatıyor. Çanakkale millet olarak bizim ebedi kardeşliğimizi yansıtır ve sembolleştirir. Her vatan evladının ecdadımızın fedakarlığından, çetin mücadelelerden çıkaracağı çok büyük ders ve ibretler olduğunu düşünüyorum. Gençlerle her buluşmamızda gençlere bu destanı anlatıyor, burayı görmeleri gerektiğini ifade ediyorum

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 18 Mart 2022 13:15
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Çanakkale'de kanları ile canları ile yedi düvele karşı destan yazan kahramanlarımız 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde saygı ve dualarla anılıyor. Tüm yurtta Çanakkale şehitlerini anmak için birbirinden farklı program ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi katıldı

KUR'ANI KERİM TİLAVETİ YAPILDI

12.50: Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehitler Abidesi'nde şehitler için dua ettiriyor.

12.45: Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor.

12.40: Sancak teslim töreni yapıldı. Başkan Erdoğan, sancağı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. Yılı Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, tarihin en görkemli sayfalarından Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlu ve mübarek olmasını diledi.

"Çanakkale geçilmez." sözünü tarihe nakşeden şehitleri rahmet, minnet, tazimle yad ettiğini ifade eden Erdoğan, "İstiklal Harbi'mizde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, terörle mücadelede, 15 Temmuz'da vatanı için, bayrağı için canını feda eden güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun, ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Her ne kadar işgal niyetiyle gelmiş olsalar da burada toprağa düştükleri andan itibaren artık misafirlerimiz olarak gördüğümüz diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum." dedi.

- "Çanakkale Savaşları milletimizin kahramanlık destanıdır"

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'de yaşananları, "Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar... O, rükü olmasa, dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer." ifadeleriyle dizelere döktüğünü hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çanakkale Savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık, cesaret gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği büyük bir kahramanlık destanıdır. İnanmış, inancı uğrunda ölümü göze almış istiklale aşık bir millet 107 sene önce burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, işgal ruhu karşısında inanç galip gelmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına korumaya kararlı bir millet karşısında durabilecek hiçbir kuvvetin, hiçbir silahın olmadığı görülmüştür. Türk milleti, Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke, Çanakkale'den ve daha sonra İstiklal Harbi'mizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale Zaferi bu bakımdan sadece bizim değil, Balkanlar'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya 100 milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar, gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Hemen yanı başımızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati çok net görüyoruz. Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, her ilçesinden, hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok, aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna'nın, Üsküp'ün, Gümülcine'nin, Bakü'nün, Batum'un, Halep'in, Gazze'nin, Kudüs'ün çocuklarıyla İstanbul'un, Ankara'nın, Çorum'un, Yozgat'ın, Antep'in, Mardin'in, Edirne'nin evlatları tam 107 senedir bu mukaddes topraklarda beraberce, koyun koyuna yatıyor. Bunun için Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bütün bu bölgenin, hatta İslam dünyasının kardeşliğini, kader ortaklığını da yansıtır, sembolleştirir."

- Gençlere "Çanakkale'yi görmeleri" tavsiyesi

Gittiği her yerde, gençlerle her buluşmasında onlara Çanakkale destanını anlatarak orayı mutlaka görmeleri gerektiğini söylediğini anlatan Erdoğan, her vatan evladının buradaki şehitliklerden, ecdadın ortaya koyduğu fedakarlıklardan çıkaracağı büyük dersler olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanların, Afrika'nın, Ortadoğu'nun, Orta Asya'nın gençlerinin de buraya gelmelerini, atalarını tanımalarını, aramızdaki kardeşliğin köklerine şahit olmalarını arzu ediyorum. Bunu başardığımızda Çanakkale'yi evlatlarımıza hakkıyla layıkıyla anlattığımızda hem içimizde hem de kardeşlerimizle milletimiz arasında çok farklı bir muhabbet iklimini tesis edeceğimize inanıyorum. Her şeyden önce, şu içinde bulunduğumuz mekanda Gazi Mustafa Kemal'in komutasında, o kınalı kuzuların çıktığı yolda, tüm haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz şu mekanda bizler de yavrularımızı buna göre yetiştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Rabb'im bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın. Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yıl dönümünü tekrar tebrik ediyorum. 18 Mart Şehitler Günü'nde Anafartalar Komutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bütün kahramanları rahmetle anıyorum."

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