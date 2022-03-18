Şehit hakim ve savcıların isimleri Ankara Batı Adliyesinde yaşatılacak
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, şehit yargı mensuplarının isimleri Batı Adliyesindeki, Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi, sosyal tesis ve konferans salonuna verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 18 Mart 2022 13:44
Başsavcılık, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehit düşen hakim ve savcıların adını adliyedeki çeşitli birimlere verdi.
Bu kapsamda, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki terör saldırısında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adı, konferans salonuna verildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın adı, adliyenin sosyal tesislerine verildi.
Tunceli'den görev yeri Ovacık'a giderken meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Hakim Onur Alan'ın adı ise Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi'nde yaşatılacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız