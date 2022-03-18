'En büyük eroin operasyonu' davasında verilen cezalar Yargıtayca onandı

- Erzurum'da, 1 ton 535 tonla "Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük miktardaki eroin" davasında yargılanan ve aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu ileri sürülen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7 sanıktan 6'sı hakkında verilen karar Yargıtayca onandı.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Saruhan Özçelik, Hacı Karahan, Mahmut Mısır, Erdal Ezgi, Ali Yıldırım ve Ahmet Özdemir hakkında davanın görüldüğü Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde verilen karara yapılan itirazlar üzerine, dosyayı duruşmasız inceledi.

Sanıklar Fidan, Mısır, Karahan, Yıldırım, Ergi ve Özdemir hakkında verilen kararları hukuka uygun bulan yüksek mahkeme, temyiz istemlerini de reddetti.

- Davanın bir sanığı yeniden yargılanacak

Yüksek mahkeme, sanıklar Fidan ve Mısır'ın suçunun ortaya çıkmasında yardım eden Özçelik hakkında, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğine dikkati çekti. Yargıtay tarafından hakkındaki karar bozulan Özçelik, yeniden yargılanacak.

- Davanın geçmişi

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Haziran 2020'deki karar duruşmasında, Fidan "örgüt kurmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 140 yıl hapse ve 7 milyon 200 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Karahan ve Mısır, 53 yıl 7 gün hapis ve 1 milyon 350 bin lira adli para, Özçelik, 142 yıl hapse ve 3 milyon 602 bin lira adli para cezasına mahkum edilmişti.

Ergi ve Özdemir, 107 yıl 1 ay hapis ve 2 milyon 700 bin adli para, Yıldırım ise 128 yıl 6 ay hapis ve 3 milyon 240 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı.

TCK'nin 61/7 maddesi gereğince 7 sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan verilen hapis cezalarını 30 yıla düşüren heyet, tutuklu 7 sanığın hükümle tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

M.Ö. ise "örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından beraat etmişti.

Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin 8 sanık hakkındaki kararını onamıştı. Bu karara, sanık avukatları ve cumhuriyet savcısı itiraz etmişti.

Tutuksuz yargılanan M.Ö. hakkında ilk derece mahkemesince verilen beraat kararına cumhuriyet savcısınca yapılan itiraz BAM tarafından reddedilmişti. BAM kararına da itiraz olmaması sebebiyle M.Ö. hakkındaki hüküm kesinleşmiş, diğer 7 sanık hakkındaki karar ise temyiz incelemesi için Yargıtaya gönderilmişti.

- Olay

Erzurum'da, 24 Ocak 2019'da İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul'a giden tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuş, aramada 17 çuvalda mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmişti.

Ekipler, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için operasyona devam etmiş ve tırı İstanbul'daki buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da, buluşma noktasına gelen Özçelik ve Karahan ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmaya çalışan Fidan gözaltına alınmış ve İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirilmişti.

Zanlılardan Özçelik'in aracındaki aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.