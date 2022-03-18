Türkiye'ye ABD'den şartlı teklif: S-400'leri Rusya'ya karşı Ukrayna'ya versin

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamalarda Ukrayna'da uçuşa yasak bölge ilan edilmesi gerektiğini söylemişti. NATO ve ABD ise, böyle bir kararın "Rusya ile direkt olarak savaşa girme" anlamı taşıdığını söyleyerek reddetmişti.

ABD, NATO üyesi Polonya'yı elindeki Rus yapımı Mig-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermeye zorlamış, Polonya ise "Bu uçakları size bedelsiz olarak verelim, siz de Ukrayna'ya verin" teklifini yapmış ancak ABD yönetimi bu teklifi reddetmişti. Her iki ülkenin de Rusya'yı karşısına almamak için topu birbirlerine attığı ifade edilmişti.

Zelenskiy'nin ABD Kongresi'nde benzer konuları tekrar gündeme getirmesi ve açık açık S-300 ve savaş uçakları istemesi sonrası harekete geçen ABD, özellikle de eski Varşova Paktı ülkelerinin elinde olan S-300'lerin ve Rus savaş uçaklarının Ukrayna'ya sevk edilmesi için diplomasiye başlamıştı.

Bu silahların nasıl sevk edileceğine dair ABD medyasında çok fazla görüş ve analiz yayımlanırken, Wall Street Journal'da (WSJ) çok farklı ve dikkat çekici bir haber yayımlandı.

Paul Kolbe tarafından ele alınan ve "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı yazıda, Türkiye'nin Rus yapımı S-400'lerini Ukrayna'ya konuşlandırması karşılığında, Ankara'nın F-35 projesine geri dönmesi ele alınıyor.

Analizde bu konu "Ukrayna'nın hava savunma silahlarına ihtiyacı var. Türkiye'nin de elinde bunlardan bir tane var: ABD'den büyük bir tepki alan ve Ankara'nın F-35 programından çıkartılmasını sağlayan Rus yapımı S-400 sistemi" şeklinde ele alındı.

Paul Kolbe analizinin devamında ise, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Türkiye'nin S-400'ünü Ukrayna'ya göndermesine yardım eder, Türkiye'ye F-35'ler sevk edilir, böylelikle bu da Rusya karşısında ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin onarılmasına yardımcı olur" dedi.

Halihazırda Belfer Merkezi'nde İstihbarat Projesi Direktörü olarak görev yapan Paul Kolbe, uzun süre CIA'de görev yaptı. Kolbe'nin yurt dışı görevleri arasında Sovyetler Birliği, Balkanlar, Güneydoğu Asya, Güney Afrika ve Orta Avrupa bulunuyor.

Türkiye'nin tavrı net

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna işgalini tanımıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki ülkeyi de kaybetmek istemediklerini defalarca söyleyerek, savaşın diplomatik bir yolla sonlandırılmasını talep ediyor. Erdoğan hem Zelenskiy hem de Putin'le defalarca görüşen tek lider. İki ismi de Türkiye'de bir araya getirerek sorunun daha kısa sürede çözülmesini amaçlıyor. Hatta Türkiye, iki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya'da görüştürerek büyük bir diplomasi başarısına imza atmıştı. Bu süreçte Çavuşoğlu da önce Moskova'ya ardından Lviv'e giderek barış çabalarını devam ettirdi.